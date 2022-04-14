〈俄烏衝突〉戰爭加重窮國經濟負擔 斯里蘭卡瀕臨違約、世銀警告非洲主權債風險

俄烏戰爭持續推升糧食和能源價格，加劇全球已高的通膨水準並引發政治動盪，斯里蘭卡因為缺油、缺電等物資，日前單方面宣布停止償付債務，導致其債信評等遭信評機構 (Fitch) 大砍至垃圾級，另一方面，世界銀行 (World Bank) 警告，撒哈拉沙漠以南非洲國家正面臨主權債危機。

主要信評機構惠譽 (Fitch) 周三 (13 日) 將斯里蘭卡的長期外幣債信評等調降至「C」，只比違約高一級。同日稍早，標準普爾 (S&P) 也把該國債信降為「CC」，是第三低水準。

斯里蘭卡社會和政治高度動盪，該國政府周二宣布不再償付外部債務，要把所剩不多的外匯存底用在進口民生必需品，例如糧食和燃料。

標準普爾分析師 Andrew Wood 和 Rain Yin 警告，斯里蘭卡接下來將須在 4 月 18 日支付利息，如果確認沒有付款，將把信評降至「選擇性違約」(SD)。惠譽也說，斯里蘭卡的主權債務「違約程序已經展開」，如果錯過付款且寬限期到期，將把斯國信評砍為「限制性違約」(RD)。

減稅加上疫情重創觀光業，導致斯國的存底過去兩年來銳減超過三分之二，也暴露斯國一向靠舉債挹注支出的弱點，而俄烏戰爭爆發、美元升值，讓仰賴能源進口的斯國處境雪上加霜。

斯國日前發生民眾在炎熱天候下排隊加油不幸喪命的事件，引爆民怨，飽受缺油、缺電、缺糧和缺藥之苦的民眾已上街示威多日，要求總統 Gotabaya Rajapaksa 和他擔任總理的胞兄請辭，也令斯國與國際貨幣基金 (IMF) 敲定紓困協議的前景萌生變數。

飽受缺油、缺電、缺糧和缺藥之苦的民眾要求總統下台。(圖: AFP)

糧食和能源開銷通常占開發中國家一大部分支出，加上財政原本就不穩定，一旦糧價和油價飆漲，往往嚴重打擊民眾生活。

世界銀行周三警告，俄烏戰爭和主要國家升息，導致撒哈拉沙漠以南非洲 (sub-Saharan Africa) 的主權債風險升高，這個地區更需要良好的紓困措施，才能避免大規模危機爆發。

根據世銀，撒哈拉以南非洲國家當中，債務困頓高風險者占比從去年 10 月的 52.6% 提高到 60.5%，一些國家主權債券利差持續擴大，便反映出這些國家可持續償債的能力受到質疑。

世銀表示，由於債務水準高，加上若此區跟進先進國家升息，將削弱這些國家因應民生危機的政策火力。

世銀如今預估，該區域今年經濟成長將放緩至 3.6%，不如去年的 4%，通膨率平均值預估從去年的 4.5% 竄升至 6.2%。