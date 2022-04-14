Fed理事華勒支持升息2碼：通膨可能已觸頂 但仍需積極緊縮

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周三 (13 日) 表示，雖然通膨可能已經觸頂，但為了平抑物價漲幅，仍須積極升息，並認為美國經濟有能力應付這樣的貨幣緊縮，暗示除了 5 月升息 2 碼之外，6 月甚至 7 月可能也會有同樣升幅。

華勒接受 CNBC 訪問，重申自己支持 5 月升息 2 碼 (50 個基點)。他說：「我預測這 (通膨升勢) 大致已經走到高峰，即將開始降溫。」但通膨依然過高，Fed 必須推動計劃中的升息。

針對 Fed 是否需要不只一次的升息 2 碼，華勒回答，如果委員會決定這麼做，目前數據確實支持這樣的政策行動，「我曾說過，我傾向超前部署的升息，因此 5 月升 2 碼符合這一點，6 月和 7 月可能也會有同樣的升幅，以便讓利率盡可能在下半年回到中性水準。」

中性利率理論上能讓經濟不致於過熱或降溫，根據 Fed 官員最新預測中位數，此數值約為 2.4%。

華勒表示，目前美國經濟強健，足以承受這樣的積極升息，不會因此嚇壞市場、導致崩盤，引爆所謂的「伏克爾時刻」(Volcker moment)。

Fed 理事華勒再次為 5 月升息 2 碼背書，且不排除之後支持同樣升幅。(圖: AFP)

Fed 3 月升息 1 碼之後，聯邦基金利率目標區間來到 0.25% 至 0.5%。根據會議紀錄，若非俄烏戰爭爆發，Fed 原本打算升息 2 碼。

Fed 另一名理事、副主席被提名人布蘭納德 (Lael Brainard) 周二表示，儘管 3 月整體消費者物價指數 (CPI) 年增率攀升到 8.5%，淡月增率趨緩，令人稍微欣慰。

交易員仍高度預期 Fed 在 5 月和 6 月開會都將一舉升息 2 碼，但對今年出現第三次一口氣升 2 碼的預期心理已經轉淡。

周三的利率期貨定價顯示，交易員押注今年年底的聯邦基金利率將介於 2.25-2.5%，略低於上周預估的 2.5-2.75%。

不過，今年有投票權、且立場一向鷹派的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 周二受訪時，預估利率到今年底將達到 3.5%，代表他主張 Fed 在年底前的六次會議，每次都會一口氣升息 2 碼。

曾為華勒頂頭上司的布拉德向金融時報 (FT) 說：「想光靠適度升息平抑通膨，無異於幻想。」

華勒曾任聖路易聯準銀的研究主任，後來獲前總統川普拔擢為 Fed 理事。彭博專欄作家 Brian Chappatt 去年曾建議投資人關注華勒對 2022 年政策展望的看法，指出華勒去年多次不同於 Fed 決策核心小圈圈 (七位理事，包括主席和兩位副主席) 的發言，事後都被證明是先見之明。