〈財報〉俄烏衝突推動交易熱潮 高盛Q1營收、獲利超預期

高盛 (Goldman Sachs) 周四（14 日）公布 2022 會計年度第一季財報，雖然股票承銷活動不理想，使投資業務低迷，上季純益年減逾 4 成，但地緣政治危機帶來的交易熱潮推動固定收益、外匯及商品部門（FICC）營收年增逾 2 成，遠高於預期，帶動第一季營收、獲利表現亮眼。

高盛 (GS-US) 美股盤前公布財報後股價一度漲近 2%，但開盤後漲幅逐漸收窄，截稿前翻黑下跌 0.49%，每股暫報 320.39 美元。

FY2022 Q1 財報關鍵數據：（vs. Refinitiv 訪調預期）

營收：129.3 億美元，年減 27%，高於預期 118.3 億美元

純益：39.4 億美元，年減 42%

每股純益 (EPS)：10.76 美元，高於預期 8.89 美元

(圖：高盛財報)

俄烏戰爭波及美國銀行業財報表現，不過高盛表現卻較其他同業好，主因是外匯和大宗商品市場活動強勁。

高盛第一季 FICC 營收為 47.2 億美元，遠高於 StreetAccount 調查的分析師預期的年減 21% 至 31.2 億美元，營收整整高出近 17 億美元。股票部門營收為 31.5 億美元，也高出分析師預期約 5.7 億美元。

這是高盛至少 5 年來最高的季度 FICC 營收，高盛解釋該項收入反映仲介和融資業務營收的明顯增加。根據高盛的說法，2022 年第一季的運營環境的特點是「在不斷變化的宏觀經濟背景下，客戶活動強勁，波動性增加。」

因此在俄烏戰爭引發的交易狂潮下，全球市場營收年增 4% 至 78.7 億美元，遠高於市場預期的 58.4 億美元。

根據財報數據，高盛的交易部門出手彌補第一季公司併購、首次公開發行（IPO）與債券發行放緩的影響。由於股票與債券發行減少，高盛投資銀行上季營收年減 36% 至 24.1 億美元，與 StreetAccount 預期相符。

營收按業務分拆：

投資銀行：24.1 億美元，年減 36%

全球市場：78.7 美元，年增 4%

資產管理：5.46 億美元，年減 88%

消費者與財富管理：21 億美元，年增 21%

(圖：高盛財報)

消費者和財富管理業務淨收入增長 21%，至 21 億美元，主要得益於管理費用和信用卡餘額的增加。

不過，投行業務收入下降 36%，至 24.1 億美元，原因是在俄羅斯和烏克蘭緊張局勢加劇的背景下，股票上市和債券承銷的諮詢費用有所下降。高盛本季還將運營費用削減 18%，主要原因是薪資和福利支出減少。

高盛執行長索羅門（David Solomon）聲明表示：「這是一個動盪的季度，主要由俄烏危機帶來的地緣政治動盪所主導。儘管環境如此，但我們在本季的業績表明，公司繼續有效地支援我們的客戶。我感到鼓舞的是，我們更具彈性和多元化的特許經營權，可以在不確定的市場中產生可觀的回報。」