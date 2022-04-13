Fed布拉德：適度升息就能抑制通膨是一種「幻想」

聖路易斯聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 在接受採訪時表示，美聯準會 (Fed) 升息不必到會對經濟造成抑制的程度，就能夠壓低通膨，就是一種「幻想」。

布拉德一直在主張 Fed 應該要更加努力對抗 40 年來最嚴重的通膨，並呼籲要積極升息至能夠阻止通膨上升的程度。

「我認為，Fed 現行的政策有點像是在幻想。中性水準並不能對通膨造成下行壓力，只是不再給通膨帶來上行壓力。我們必須對持續存在的通膨施加下行壓力。」布拉德說道。

美國勞工部周二 (12 日) 公布，3 月未季調消費者物價指數 (CPI) 較去年同期大增 8.5%，略高於市場預期的 8.4%，改寫 1981 年 12 月以來最大增幅。隨著 3 月 CPI 增幅加快，突顯通膨壓力持續，供應鏈中斷與供應短缺造成的影響揮之不去。

Fed 理事、副主席提名人布蘭納德 (Lael Brainard) 周二 (12 日) 表示，Fed 的首要任務是降低通膨，將透過「迅速」升息，使飆升的通膨回到 2% 的目標，並稱有關縮減資產負債表的決定最快可能在 5 月做出，6 月開始進行。

Fed 在 3 月升息 1 碼後，暗示今年剩下的貨幣政策會議上都會繼續升息，以及最快 5 月宣布縮表。自此之後，官員們陸續表示這次緊縮周期將比以往經濟復甦更快，包括更大幅度的升息 2 碼，以遏制高漲的通膨。