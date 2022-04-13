調查：基金經理對美國經濟更加悲觀 卻不想拋售持股

美國銀行 (Bank of America Corp.) 最新的調查顯示，基金經理對全球經濟增長的樂觀情緒，已降至歷史最低，對經濟衰退的擔憂加劇。但與此同時，美股並未受到太大的衝擊。

「經濟衰退」與「停滯性通膨」，在 4 月份獲得更多的認可。針對管理 9290 億美元資產規模的 329 名經理人來說，他們對全球成長的樂觀情緒，降至史上新低的 - 71%，對停滯性通膨的預期，則寫 2008 年 8 月以來最高。

基金經理樂觀情緒下降 (圖表取自 Zero Hedge)

目前，受訪者認為全球經濟衰退是最大的尾部風險，占 26%，第二是鷹派的央行，第三是通貨膨脹，第四是俄烏衝突。

經理人擔心全球衰退 (圖表取自 Zero Hedge)

但與此同時，基金經理並未選擇賣出股票，多數受訪者預計，標普 500 指數會先跌破 4000 點，然後再升至 5000 點。

這一點，很大程度與對通膨的看法相關。調查顯示，49% 的受訪者認為通貨膨脹是永久性的，低於一個月前的 51%，而有 43% 的人認為它是暫時的。

換句話說，只有不到一半的人認為通膨是永久性的，而且愈來愈多的受訪者相信，通膨將很快變成通貨緊縮，並且不是真正的問題—這意味著聯準會介入只是時間問題。

基金經理們預計，聯準會今年將升息 7 次，高於上月調查時的 4 次，但低於聯邦基金期貨市場預測的 9 次以上。基金經理還認為，緊縮周期將在 2023 年 4 月結束。

這都使得受訪者仍看好股市的表現。

相較之下，美國銀行卻處於看壞的一方，以 Michael Hartnett 為首的策略師指出，投資者對經濟看法低迷，股市配置卻仍處高位，「全球經濟增長與股票配置之間的脫節仍令人震驚」。

成長預期率先急降 (圖表取自 Zero Hedge)

美銀表示，他們站在「逢高賣出」的陣營，並且警告，年初以來的股市暴跌，僅僅是「2022 年的前菜，而非主菜」。