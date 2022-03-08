隨著美股走弱 華爾街爭相下調標普500目標價

隨著油價飆升重創全球股市，分析師正忙著修改報告，爭先恐後地下調標普 500 指數目標價，一些分析師預計標普 500 指數可能跌至 4000 點甚至更低。

做為其中的變臉代表，Yardeni Research 的 Ed Yardeni 在上個月提出的年底目標價為 4800 點，現在降為 4000 點，降幅最大，這一價格相當於較當前收盤價下跌約 5%。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前的 2 月中，彭博追蹤的分析師年底目標價中位數為 5000 點，如今已經降至 4328 點。

即使是最看漲的分析師，如 Evercore ISI ，也將其前景由 5100 點下調至 4800 點。多數人將下調的原因，歸咎於停滯性通膨的可能性上升。

造成這一切的主要催化劑，來自於對俄羅斯商品的禁令，這使得原油飆升至 2008 年以來新高。

就在聯準會準備透過升息，來緩解通膨壓力之際，俄羅斯發動戰爭造成的供應中斷，加上制裁的發酵，進一步推升了原本就變得很高的通膨預期。

儘管先前策略師相信，當標普 500 指數由峰值滑落 10% 時，足以觸發「聯準會看跌期權」，但 Evercore ISI 的首席股票策略師 Julian Emanuel 在給客戶的一份報告中表示，最新預期聯準會出手的條件，已經提高到 15%。

原本就看空的分析師，不忘繼續提高預期戰果。摩根士丹利的 Michael Wilson 表示，隨著標準普爾 500 指數跌破他之前的 4400 點的「基本預期」目標，他的熊市年終目標價 3900 點，現在正在「發揮作用」。

Wilson 認為，雖然在聯準會立場轉鷹之後，美債殖利率已經回落，但這一結果更多的原因來自戰爭引發的避險，而不是聯準會將轉鴿。「如果這是正確的，那麼這對股市來說幾乎不是看漲信號。」