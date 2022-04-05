分析師: 美股已觸底的可能性近90% 標普500有望年底突破5100點

華爾街知名分析師 Tom Lee 在一份報告中表示，美股在今年 2 月 24 日俄羅斯入侵烏克蘭時就已經觸底的可能性高達近 90%，年底標準普爾 500 指數有望突破 5100 點。

Lee 表示，只要美國經濟能在今年避免衰退，標準普爾 500 指數就有可能會在今年年底升至 5,100 點，較目前仍有 13% 的上漲空間。對於在 2 月 24 日以 4,114 點的低點買入的投資人來說，回報則高達 24%。

不過，Lee 也指出，在此過程中，標普 500 指數仍有可能從目前的水準下跌，預期未來 3 到 4 個月將呈現不穩的走勢，不過在未來 6 個月和 12 個月將能出現正面走勢。

「我們認為，2022 年的低點已經出現的可能性大於 88%，但預期在上半年將呈現鋸齒狀的復甦。標準普爾 500 指數預期在年底突破 5,100 點。」Lee 說道。

儘管美股目前仍面對多種不利因素，包括通膨飆升、持續的供應鏈問題、地緣政治緊張局勢、利率上調和殖利率曲線倒掛，Lee 仍然看好美股，因為他認為，儘管存在多項不利的宏觀因素，美股仍然具有韌性。

Lee 表示，儘管面對多項負面消息，標準普爾 500 指數今年迄今僅下跌了約 5%，並且近期從低點反彈，突破了 200 日移動平均線。 Lee 指出，這對美股來說是一個看漲訊號，過去歷史市場數據也驗證了類似事件中，通常會帶來強勁的遠期回報。