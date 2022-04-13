在PPI發布前 美債殖利率微幅走升

美國國債殖利率周三 (13 日) 早盤攀升，等待稍後公布的另一組通膨數據。

美東時間清晨 6 點 55 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 0.8 個基點至 2.735%。30 年期國債殖利率上漲 0.6 個基點至 2.833%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

3 月生產者物價指數 (PPI) 是衡量通貨膨脹的另一項指標，將於美東時間周三上午 8:30 公布。

周二 (12 日) 公布的 3 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨率達到 8.5%，略高於預測的 8.4%，為 1981 年以來的最大漲幅。

然而，核心通膨率可望見頂，3 月核心通膨率僅上升 0.3%，低於預估的 0.5%。

Tressis Gestion 首席經濟學家拉卡勒 (Daniel Lacalle) 周三表示，他對昨天美股開盤如此「強勁」感到驚訝。

然而，他指出，隨著意識到「升息不足以抑制通膨影響」後，市場情緒隨後開始消退。

俄烏戰爭也仍然是焦點，英國情報部門表示，俄羅斯軍隊正準備在烏克蘭東部進行擴大控制的大規模、更集中的行動。

周三將拍賣 300 億美元的 119 天期票據和 200 億美元的 30 年期債券。