標普500陷入死亡交叉 巴隆：長線投資買點浮現

標普 500 指數周一 (14 日) 收盤陷入死亡交叉 (Death Cross)，為 2020 年 3 月以來首見，雖然死亡交叉往往被視為看跌信號，巴隆周刊 (Barron’s) 指出，這仍可能為長期投資人帶來有吸引力的買入機會。

標普 500 指數的死亡交叉周一收於 4,173.11 點，跌破達成死亡交叉所需點位，即 4,377 點，使 50 日移動平均值位於 4,465 點附近，低於 200 日移動平均值的 4,467 點。

死亡交叉指的是 50 日均線跌破 200 日均線，代表短期平均價格低於長期平均價格，通常被視為看跌信號。

近來俄烏戰爭促使主要經濟體對俄羅斯祭出制裁，向俄羅斯商品實施進口禁令，帶動原本就處於高點的通膨進一步上揚，為消費者支出帶來壓力，投資人對於當前經濟存在巨大風險的預期，使股價跌破長期趨勢。

儘管技術指標閃現看跌信號，但對長期投資人來說，這項信號也有望帶來買入股票的良好時機。

巴隆援引歷史數據指出，標普 500 指數往往會在收在死亡交叉的 12 個月內出現可觀漲幅，Dow Jones Market Data 顯示，標普 500 指數過去 53 次收在死亡交叉時，未來 12 個月的平均漲幅為 6.3%。

標普 500 指數上次收於死亡交叉是在 2020 年 3 月 30 日，當時適逢新冠疫情正要肆虐全球之際，標普 500 指數自那時起的一年內漲了至少 55%。