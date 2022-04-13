世銀總裁：減少供應鏈對中國的依賴 對大家都好

世界銀行總裁 David Malpass 周二 (12 日) 表示，世界各國正在努力使其供應鏈多元化，並減少對中國的依賴，這「可能對大家都是好事」。

他周二在華沙的活動上發表講話稱，烏克蘭戰爭和中國為應對新冠疫情實施的封城措施，正進一步影響世界的復甦。

他表示，跨境貿易對全球經濟仍然很重要，中國做為全球第二大的經濟體，在商品的消費者和生產者都可以發揮重要作用。他強調，中國需要成為全球貿易系統中，其他國家共享的價值系統的一員，但他「不知道這是否會實現」。

在中國政府的動態清零政策下，上海正在實施前所未有的封城措施，並對全球供應鏈造成重大衝擊。

Malpass 指出，因為嚴重的防疫封鎖與房地產行業的債務問題，中國正遭遇挫折，全年經濟成長預期也遭到下調。

Malpass 補充說，世界銀行繼續與中國合作良好，中國是大股東和借款國，其對世界銀行融資的使用正在減少。他表示，世銀還會與中國密切合作，以提高其對發展中國家貸款的透明度。

他說：「世界需與中國互動，承認這一點這對世界是重要的，且重要性正在增加。」

在本次會議中，Malpass 還提及，他不相信世界面臨新的「布雷頓森林時刻 (Bretton Woods moment)」，這指的是 1944 年召開的會議，這次會議改造了國際金融架構，創建了國際貨幣基金 (IMF) 與世界銀行。

他認為，以美元為核心的體系「運作非常良好」。