小摩下調標普500指數年底目標價至4,900點

標普 500 指數在近期已經自高點下跌超過 10%，摩根大通策略師 Marko Kolanovic 表示，地緣政治和宏觀因素風險正在上升，因此下調美股標普 500 指數的年底目標價，但他仍建議投資人買入股票。

Kolanovic 將標準普爾 500 指數的年底目標價從 5,050 點下調至 4,900 點，並表示與地緣政治和宏觀因素相關的風險持續攀升。

不過，Kolanovic 仍建議投資者買入股票，因為市場已消化很多壞消息，即使按照下調後目標價計算，標普 500 指數到年底至少仍會上漲 10%，其中大部分的漲幅預期出現在下半年。

Kolanovic 認為，目前市場面臨的最大風險是鷹派的美國聯準會，聯準會剛啟動新一輪緊縮週期，為 2018 年底以來首次升息。此外，俄烏戰爭以及大宗商品價格飆升是另一個值得關注的風險。不過，他認為這些風險有望在今年下半年有所緩解。

Kolanovic 說道：「在央行激進轉向的情況下，市場一直在消化重大宏觀和地緣政治衝擊。雖然美聯準會收緊貨幣政策仍然是最大的逆風，但我們認為市場仍有上行空間。我們如今已經經歷了預期中的美聯準會升息，經濟仍在持續從疫情的衝擊中復甦。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 上周會後將基準利率調升 25 個基點，並暗示今年還有 6 次一樣幅度的升息，預估到 2023 年，利率將達到 2.8%，高於既不加快也不會減緩經濟活動的中性利率約 2.4%。

聯準會主席鮑爾周一 (21 日) 在經濟會議上表示，在通膨得到控制之前，利率將繼續上升，若有必要，升息幅度可能超過 1 碼。