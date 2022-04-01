美史上最大石油儲備來了！高盛：明年油價上看150美元

美國總統拜登週四 (31 日) 宣布美國史無前例的石油儲備釋放規模後，高盛將 2023 年油價目標價上調至每桶 115 美元，

美國總統拜登宣布自 5 月開始的未來半年內，將每日釋出約 100 萬桶的戰略石油儲備 (SPR)，為美國史上最大石油儲備釋放計畫，以降低油價和居高不下的通膨，未來幾個月美國可能總計投放 1.8 億桶石油。

美國宣布史無前例的石油儲備釋放規模 (圖片：AFP)

市場分析，雖然此超大規模的石油儲備釋放將有助於在短期內降低油價，增加供應，並相應減少需求破壞，但長期來看，目前唯一可用的石油再平衡機制將導致未來油價上升。

目前基本假設情景是，2022 年較低的價格將支撐石油需求，同時減緩頁岩油生產的加速生產，預估 2023 年石油將出現短缺，最終需要補充 SPR。

高盛週四發布最新報告，將今年第二季 Brent 原油期貨價格預測從每桶 135 美元下調至每桶 125 美元，同時還將 2023 年 Brent 原油期貨預測從每桶 110 美元上調至 115 美元。

高盛分析師團隊以三大理由闡述為何拜登政府此舉，無法解決油價上行風險？首先，美國 SPR 規模如此大，其潛在的物流瓶頸可能會降低其流量，導致墨西哥灣沿岸的煉油廠或出口碼頭可能出現塞港問題。

第二，由於成本上升和服務瓶頸的綜合影響，高盛預計 2023 年葉岩油的增長速度將低於每日 110 萬桶。

第三，美國對 SPR 釋放的政策利用、與伊朗可能達成的協議、極端的價格波動，以及明年經濟衰退風險的增加，都加劇產油國面臨的不確定性，降低其擴大投資的動力。

高盛總結，儘管拜登採取行動，但基本面的不確定性在未來幾週和幾個月仍將居高不下，因此高盛重申未來油價上漲的信心。

WTI 原油期貨價格週四下跌 7%，收在每桶 100.28 美元，Brent 原油期貨價格下跌 4.9%，收在每桶 107.91 美元。