特斯拉Q1交車雖穩健 Cowen分析師：不可對供應鏈問題掉以輕心

特斯拉 (TSLA-US) 上周末公布第一季交車數據再寫新高，對於特斯拉在重重阻力下仍繳出優異成績單的好表現，華爾街分析師普遍印象深刻，但也有分析師警告，供應鏈問題尚未完全解決，且可能回過頭來干擾特斯拉第二季交車表現。

特斯拉周六 (2 日) 公布，Q1 交車量逾 31 萬輛，略高於市場預期，執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示，受到中國清零政策和供應鏈問題干擾，上季情況異常艱困。

亮眼交車數據激勵下，特斯拉周一收漲 5.61%，報每股 1145.45 美元。該股過去一周股價漲近 5%，過去一個月漲逾 65%。

Wedbush 分析師 Dan Ives 周一 (4 日) 發布報告說，特斯拉的交車表現優於預期，尤其面對中國工廠停工和歐洲物流複雜性高等阻力。

Ives 表示，受物流和工廠問題干擾，約 2 萬至 2.5 萬輛電動車可能延後至第二季交付，整體來看，他對特斯拉的看多觀點仍堅定不移。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 分析師 Emmanuel Rosner 認為特斯拉的交車和生產數據均表現穩定，特別是在中國工廠停工的情況下。

Rosner 說，特斯拉在第一季實現超過 124 萬的年化產量，顯示 2022 年開局良好，隨著德國柏林和美國德州工廠全面擴產，特斯拉有望在今年實現 150 萬的年產能。

德銀分析師對於特斯拉面臨龐大供應鏈壓力下的營運能力表示讚賞，看好其定價能力抵禦原物料帶來的價格壓力。

瑞銀 (UBS) 分析師 Patrick Hummel 看好特斯拉鞏固在電動車產業的主導地位，理由是相較於同業，特斯拉在關鍵供應鏈的整合表現優異，加上產品具高度標準化且可靈活拓展。

Hummel 將特斯拉目標價自 1000 美元調升至 1100 美元，樂觀看待特斯拉到 2032 年的財務前景，以及自動駕駛計程車 (robotaxis) 在 2030 年後的發展機會。

Cowen 分析師 Jeffrey Osborne 對特斯拉的看法則較為謹慎。他認為，中國工廠停工可能影響第二季產量，並再度提醒投資人，特斯拉已將商用電動卡車和電動皮卡 Cybertruck 的生產延後至 2023 年，且未來也不會推出價格低於 2.5 萬美元的電動車。