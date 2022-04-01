郭明錤：中國各Android手機品牌已減近20%訂單

天風國際分析師郭明錤週四 (31 日) 在推特發文透露，中國各大安卓 (Android) 手機品牌今年迄今已削減約 1.7 億部訂單﹐相當於 2022 年全球市場原訂出貨計畫的 20%。

郭明錤特別指出，砍掉約 1.7 億部手機訂單中，有 70% 的手機是採用聯發科晶片。

天風郭明錤：中國今年 2 成 Android 機訂單遭削減 (圖片：郭明錤推特)

郭明錤還提到，因消費者信心低迷和智慧型手機需求疲軟，在過去的 1-2 年，射頻前端 (RF Front-end) 晶片的供應一直緊張，但一些智慧型手機品牌的 Skyworks (SWKS-US) 和 Qorvo (QRVO-US) 射頻前端晶片的庫存水準目前已超過 6-9 個月。

郭明錤預測，由於消費者信心低迷，中國主要 Android 手機品牌在未來幾個月訂單可能將會持續下降。

近期美系外資報告指出，鑒於聯發科 (2454) 長達 5 年牛市循環接近尾聲，因此調降聯發科股票評級從「加碼」下修至「中立」，目標價由 1300 元降至 1050 元。

截稿前，台北時間週五 10 時 30 分許，聯發科 (2454-TW) 下跌 0.22%，暫報每股 903.00 元。

Counterpoint 上月 24 日研究報告指出，2021 年第四季全球智慧手機用 SoC (系統單晶片) 出貨量較去年同期成長 5%，5G 智慧手機用晶片佔整體市場近一半。

以廠商情況來看，聯發科智慧手機晶片市佔率為 33%，在全球智慧機晶片市場上獨佔鰲頭，連續第六季居冠，高通緊跟在後。