小摩CEO籲加強對俄制裁力道 料Fed最終升息幅度遠超市場預期

摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）周一（4 日）在給股東的一封信中呼籲加大對俄國制裁力道，以回應俄國入侵烏克蘭的行為，並表示聯準會（Fed）最終升息幅度可能遠超市場預期，同時也警告該行在俄國的曝險可能造成約 10 億美元的損失。這是摩根大通首次詳細披露俄烏戰爭可能造成的損失程度。

戴蒙在周一至股東的年度信函寫道，美國應「以國家安全專家建議的任何方式，加大制裁力道，最大化正確結果，並指出戰爭與制裁將使全球經濟放緩──而且容易變得更糟。

地緣政治動盪引發的能源危機加劇本已飆升的通膨，讓 Fed 陷入一個不穩定的境地，戴蒙預料，利率將大幅上升且當前的緊縮周期「並非常見」。

他表示，儘管政府與 Fed 在應對疫情的最初階段往金融體系注入大量流動性是正確的，但是後來看，貨幣支持加上財政刺激「可能太多，持續時間太長」。

戴蒙說，並不羨慕 Fed 接下來必須做的事情：復甦越強勁，隨後利率就會越高。如果 Fed 採取正確措施，經濟便能實現多年成長，通膨最終將會開始回論，然而無論如何，該過程將導致大量恐慌與市場動盪。

他認為 Fed 已經打破只升息 1 碼的模式，展現最高的靈活度，儘管後續可能會宣布縮表消息，但應該能視情況而隨時改變計畫。

俄烏衝突的影響

戴蒙表示，美國仍需要俄烏長期戰爭做好準備，戰爭結果難以預料。儘管摩根大通在俄國直接曝險有限，但隨時間推移，公司仍可能損失約 10 億美元，同時也擔心制裁和俄羅斯回擊帶來的二次影響。

他預估，制裁將使俄羅斯國內生產毛額 (GDP) 在年中下降 12.%，比 1988 年違約後 10% 的降幅還要嚴重，而在石油和天然氣方面高度依賴俄國的歐元區，2022 年 GDP 將成長 2% 左右，而非上周六（2 日）預估的 4.5% 增幅。

相較之下，預料美國 GDP 將成長 2.5% 左右，略比先前預估的 3% 低。不過這些都是基於惡烏戰爭與目前實施的制裁一種相當靜態的看法。

重組貿易與供應鏈的必要性

由於國安可能受到威脅，戴蒙呼籲重組貿易與供應鏈，特別是能源價格飆漲凸顯「全球迫切需要提供安全、可靠、負擔得起的能源資源。雖然長期的綠能解決方案很重要，但美國應該「立即」增加能源生產，向歐洲運輸更多天然氣，並指出這兩者目標並不相互排斥。

他提到，在關鍵商品和服務方面，根本不能依賴具有不同戰略利益的國家。這種重組不一定是一場災難或脫鉤。只要分析縝密、審慎執行且合理有序，就能符合所有人的最佳利益。

對美、中兩國關係看法

戴蒙表示，美中之間的經濟關係對雙方都「至關重要」，在交易夥伴關係改變後，兩國之間的貿易依舊繼續。

中國「對這項工作有著巨大的興趣」，指出，在 2021 年，中國與美國的貿易關係達到 3.6 兆美元，而同年與俄羅斯的貿易關係為 1,500 億美元。

此外戴蒙也認為美國應該重新加入跨太平洋夥伴協議（TPP），需要把貿易視為戰略經濟夥伴關係的一部分，而 TPP 即是如此。戴蒙說：「這事關重大，但認真、全面、誠實的談判沒有理由不能帶來好的結果。」

截稿前，摩根大通 (JMP-US) 盤前略跌 0.58%，每股暫報 134.52 美元。