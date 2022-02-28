〈俄烏衝突〉摩根大通：俄羅斯經濟很快就會淪入衰退

摩根大通成為第一家在俄羅斯入侵烏克蘭引發西方經濟制裁後，對俄羅斯經濟進行評估的華爾街銀行之一，而且看法十分悲觀。

摩根大通策略師在周一 (28 日) 的最新報告中警告，「我們暫時假設俄羅斯經濟將在第 2 季經季節調整後收縮 20%，全年收縮 3.5%。但目前作出任何猜測的誤差率都非常高，並且風險嚴重偏向下行。此外，我們認為俄羅斯日益加劇的政治和經濟孤立，將削弱俄羅斯未來幾年的成長潛力，因此將俄羅斯的趨勢增長率從之前的 1.75% 降至 1.0%。」

該行的策略團隊補充說，俄羅斯經濟可能會進入衰退。

西方世界周末對俄羅斯提出新一輪制裁行動。西方盟友開始阻止「特定的」俄羅斯銀行進入 SWIFT 支付系統。該決定實質上剝奪了俄羅斯進入全球金融市場的機會，使其經濟面臨可能出現的嚴重衰退。

德意志銀行策略師 Jim Reid 表示，在這項決定中，俄羅斯央行的儲備事實上已被凍結。他指出，該國擁有約 6300 億美元的外匯儲備，其中大部分可能直接存放在 G10 銀行和中央銀行內。

摩根大通的團隊補充說：「這些制裁幾乎肯定會對俄羅斯經濟造成影響，俄羅斯經濟現在正走向深度衰退和實施資本管制。」

與此同時，石油巨頭英國石油 (BP) 表示，將退出其持有的俄羅斯國營石油公司 Rosneft 的 19.75% 持股，為此將付出 250 億美元的巨額代價。BP 在俄羅斯開展業務已有 30 年時間。

俄羅斯盧布周一暴跌超過 20%，據傳該國公民已開始在 ATM 機前排隊提取現金。

為此俄羅斯央行將關鍵利率從 9.5% 提高到 20%。《華爾街日報》報導，俄羅斯銀行也已採取行動限制經紀人銷售外國證券。