〈俄烏衝突〉摩根大通：俄國面臨國際制裁 倒債可能性大增

鉅亨網編譯鍾詠翔 2022年3月3號9點57分

摩根大通分析師警告，國際社會對俄羅斯祭出制裁措施，導致俄國國際債務倒債的可能性大增。

俄國政府 3 月必須支付的債務超過 7 億美元，俄國手握大量外匯存底，理論上有能力還債，但國際社會採取的凍結資產等措施，可能會削弱俄國的還債能力。

摩根大通表示，美國對俄國政府實施的制裁措施、俄國央行禁止向持有盧布計價公債外國投資人支付票息、跨境支付中斷，都成為海外債券支付的障礙。

摩根大通分析說，俄國的第一個關鍵日期是 3 月 16 日，屆時俄國將支付兩筆債券票息，但與多數俄國債務相同，這兩筆債務票息享有 30 天寬限期，因此正式違約時刻延至 4 月 15 日。

俄國背負的國際債務不到 400 億美元，對俄國這種等級的經濟體來說，這是一筆小數目，但任何倒債都可能引發連鎖反應。

國際信評機構惠譽將俄國的債信評等打入垃圾級，一口氣連降六級，且可能進一步下調等級。日前標準普爾已將俄國的信評砍至垃圾等級。

美國政府周三（2 日）公布最新制裁行動，將出口管制擴及白俄羅斯，防止產品、技術及軟體透過白俄羅斯轉移至俄國，以削弱白俄兩國的軍事侵略能力。