〈俄烏衝突〉美企《出俄記》 再添3家：迪士尼、摩根大通、漢堡王

俄國侵略烏克蘭第 15 日，國際社會紛紛發出譴責，美國大型企業陸續撤出俄國，周四再添 3 家：迪士尼、摩根大通和漢堡王。

迪士尼

迪士尼 (DIS-US) 周四 (10 日) 表示，將暫停在俄羅斯的所有業務，包括內容和產品授權、迪士尼遊輪活動、國家地理雜誌和旅遊、本地內容製作和有線頻道。

迪士尼表示，基於契約上的細微差別，有線頻道、內容和產品授權等一些業務需要一些時間才能暫停，但其他業務流將立即暫停。

迪士尼先前已表示將停止在俄羅斯發行戲劇電影，其他同業如好萊塢華納兄弟工作室以及 Sony 影視娛樂上個月也已採取同樣舉措。

摩根大通

由於烏克蘭戰爭導致業務外流擴大，美國資產規模最大的銀行摩根大通 (JPM-US) 正在逐步關閉其俄羅斯業務。同日稍早，高盛 (GS-US) 已決定撤除其俄羅斯業務，開華爾街大銀行第一槍。

摩根大通發言人 Tasha Pelio 表示：「按照全球各國政府的指示，我們一直積極地解除俄羅斯業務，且沒有在俄羅斯尋求新業務。」

她補充，摩根大通在俄羅斯業務目前僅限「協助全球客戶解決與結算先前既存的義務；管理其與俄羅斯有關風險；作為客戶的保管銀行；照顧我們的員工。」摩根大通在俄羅斯的僱員不到 200 人。

漢堡王

漢堡王 (BKW-US) 周四宣布，將停止為在俄羅斯的 800 多家加盟店提供企業支持。

漢堡王表示，將拒絕批准任何投資或擴張，且停止項目包括營運、行銷和供應鏈均暫停。

在漢堡王做出上述決議前，同業麥當勞 (MCD-US) 等一系列美國速食連鎖店本周稍早已宣布暫停提供企業支持給位於俄羅斯的餐廳。

速食業中，麥當勞對俄羅斯的曝險最高，因為麥當勞位於當地的餐廳大部分為直營門市。麥當勞財務長 Kevin Ozan 周三表示，目前估計暫時關閉俄羅斯餐廳和停止營運，將令公司每月損失 5000 萬美元。

然而，其他美國餐飲公司卻不會因撤出俄羅斯的象徵性行動而受害。根據 FactSet 的數據，Restaurant Brands (QSR-US) 從俄羅斯獲得的總收入不到 1%。星巴克 (SBUX-US)、百勝集團 (YUM-US) 和披薩連鎖店棒約翰 (PZZA-US) 等均已宣布暫停在俄業務，但這些公司在俄國的餐廳大多為加盟模式。