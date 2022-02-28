摩根大通：只要蘋果維持第1財季的成長 股價仍有上揚空間

摩根大通發布最新投資報告顯示，如果蘋果 (AAPL-US) 能夠繼續維持類似 2022 財年第 1 季的成長，其股價可望出現比預期更高的「上行空間」。摩根大通分析師 Samik Chatterjee 繼續維持蘋果「加碼」評級，目標價為 210 美元。

蘋果周一 (28 日) 盤前下跌約 1%，報 163 美元左右。

分析師 Chatterjee 在調查 15 家買方公司，觀察了市場看漲和看跌的具體情況，發現「持續兩位數業績成長」是看多該股的基礎。

Chatterjee 在報告中寫道：「想在全年保持兩位數的成長，就需要在執行力引導下，將第 2 季的成長率提高到中個位數，並在第 3 季和最後第 4 季實現高於普遍預期的成長率。」

Chatterjee 表示，根據買方提供的基本預測數據，蘋果 2022 財年營收同比增幅將至少在 5% 至 10% 之間；看跌的預測營收同比增幅預測往往低於 5%，而看漲的營收同比增幅預測普遍在 10% 至 15% 之間。

其中，蘋果大部分成長將來自 iPhone，多數受訪者表示，iPhone 可能會出現至少中個位數級別（5%）的增幅。

Chatterjee 補充指出：「我們認為，iPhone 13 性能帶動銷量提升，以及市場對 iPhone SE 等即將推出的熱門產品需求，將帶來強於預期的產品組合銷量，這將抬升我們目前對蘋果營收呈年增 4% 溫和成長的預期。」