高管退休 事權統一 Nordstrom重獲Rack業務督導權

Nordstrom (JWN-US) 周一 (4 日) 宣布，在 2 名高管退休後，該公司資深主管統一事權，將旗下平價品牌 Rack 與其全價百貨公司的架構精簡化。

美東時間周一上午 10:30，Nordstrom 股價上漲 4.5%，今年以來攀升約 25%。

這家連鎖百貨公司在聲明中表示，Nordstrom 的行銷長 Scott Meden，以及 Rack 總裁 Geevy S.K. Thomas 將退休。Meden 在 Nordstrom 工作的 37 年中擔任過多種角色，而 Thomas 也工作了 39 年。

該公司已任命 Nordstrom 現任營運長 Ken Worzel 和 Nordstrom 總裁 Jamie Nordstrom 分別出任首席客戶總監和總店長這兩個新創建立的職位。

Nordstrom 表示，將其客戶策略集中在一個領導者之下，並鞏固其實體店的督導責任，將可「更能與公司更接近你 (Closer to You) 的策略進行操作監督」。

Nordstrom Rack 曾是 Nordstrom 業務成長的主要推力，但近幾個月來獲利難有長進。管理部門認為主要問題部分歸因於在新冠疫情期間供應鏈中斷而難以提供商品所致。

在 2021 年第 4 季，Nordstrom 報告其 Rack 業務銷售額下跌 5%，不如其全價店面的表現。不過與 2019 年同期相比，Rack 銷售額已較前一季下降 8% 有所改善。

Nordstrom Rack 以較低的價格出售主要品牌的季節性商品，主要競爭對手是 TJ Maxx (TJX-US)、Burlington (BURL-US)、 Saks off Fifth 和梅西百貨 (M-US) 的 Backstage。