〈美股早盤〉俄烏戰事延燒 交易員聚焦債市與油價攀高警訊 美股漲跌互現

儘管俄烏戰爭持續，但交易員密切注意債市對經濟與油價上漲發出的警告訊號，美股周一（4 日）漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或近 0.34%，那斯達克綜合指數上漲 0.99%，標普 500 指數漲 0.12%，費城半導體指數漲 0.94%。

俄羅斯和烏克蘭的談判代表將於周一恢復視訊會談。此前，歐盟譴責俄羅斯軍隊在烏克蘭幾個城鎮犯下的暴行，將其視為緊急事項，著手對俄國實施更多制裁。

投資人正聚焦有關戰爭罪行的新報導是否會增加拜登政府和歐洲盟友的壓力，迫使他們加強對俄羅斯的制裁。俄烏兩國談和即將取得進展的希望變得渺茫。

西方國家釋出戰略石油儲備（SPR）的計畫，以及中國疫情升溫，西德州原油（WTI）期貨價格升至每桶 100 美元以上，截稿前 WTI 期貨上漲 4.13%，至每桶 103.37 美元，布蘭特原油期貨上漲 3.44%，至每桶 107.98 美元。

美國公債殖利率回吐漲幅，不過 2 年期和 10 年期、5 年期和 30 年期殖利率曲線繼續出現倒掛，美債殖利率的倒掛歷來都出現在經濟衰退之前，不過經濟學家指出，倒掛並不保證一定會出現經濟衰退。美元方面則走穩，截稿前美元指數上漲至 98.89。

截至台北時間周一（4 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤上漲 23.76%，至每股 48.65 美元

根據美國證券交易委員會（SEC）公布的文件顯示，特斯拉執行長馬斯克持有社群媒體平台推特（Twitter ）9.2% 的股票，此舉將使其成為推特最大的外部股東。消息傳開後，推特盤前股價漲逾 25%。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.49%，至每股 1,079.29 美元

特斯拉上季交車量達到創紀錄的逾 31 萬輛，略高於市場預期，但由於供應鏈中斷和中國工廠停工造成壓力，產量較上一季度有所下降，這也是 2020 年第二季以來，首次出現季度產能較前季下滑情形。

星巴克 (SBUX-US) 早盤下跌 4.11%，至每股 87.73 美元

星巴克創辦人舒茲 (Howard Schultz) 三度回鍋重掌兵符，擔任臨時執行長後，宣布即刻暫停庫藏股計畫，稱此舉將騰出資金投資咖啡館與員工，幫助未來營運成長。舒茲表示，此舉正值公司面臨供應鏈緊張、疫情影響、緊張局勢加劇和政治動蕩之際，自己將專注重振星巴克，並計劃未來幾年在全球新建數千家咖啡館。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月工廠訂單月增率報 - 0.5%，預期 - 0.5%，前值 1.4%

美國 2 月耐久財訂單月增率終值報 - 2.1%，預期 - 2.2%，前值 - 2.2%

華爾街分析：

道富環球歐洲、中東與非洲區首席投資策略師 Altaf Kassam 表示，有鑑於市場仍存在種種不確定性，俄烏戰爭衝突時間一久的後果將是通膨在長期內上升。

OANDA 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，盼俄烏兩國能就停火取得進展，但短期內不會太快發生；儘管迄今為止風險資產有積極進展，但在兩國編戰爭邊談判的背景下，仍容易受到挫折。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 表示，本周關鍵事件是周三的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要，如果紀錄中 Fed 暗示將迅速縮表，將給股市帶來強勁阻力。