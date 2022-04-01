〈俄烏衝突〉普丁指定為盧布支付天然氣中介 俄第三大銀行為何躲過西方制裁？

俄羅斯總統普丁宣布外國買家周五 (1 日) 起將須以盧布付費購買天然氣，並指定由目前未遭歐美制裁的俄羅斯天然氣工業銀行 (Gazprombank) 擔任中介機構，帶動俄羅斯盧布連續第九個交易日攀高，幾乎回到開戰前水準。

受普丁周四公布的命令鼓舞，盧布當日上揚 1.6% 至 83.20 盧布兌 1 美元，是 2 月 25 日以來最高水準，兌歐元也攀升 1.8% 至 92.50 盧布。盧布目前受到俄國政府多項資本管制支撐，包括禁止買進美元和歐元現鈔。

根據普丁頒布的命令，買家必須在國營的 Gazprombank 開立帳戶，以把外幣轉換為盧布。買家先把外幣轉入 Gazprombank 特別開設的帳戶，Gazprombank 將代為換成盧布、並把這些盧布轉入買家帳戶，作為支付給俄羅斯天然氣公司 (Gazprom) 的款項，確定入帳即完成付款。

作為 Gazprom 旗下銀行，Gazprombank 是俄羅斯第三大銀行，如今被指定為俄國天然氣盧布支付的中介機構，等於鞏固該銀行做為歐俄之間天然氣流通的重要媒介地位，避免遭到西方嚴厲制裁。

牛津能源研究所學者 Katja Yafimava 說，普丁宣布的盧布支付計畫內容，目的可能是向歐洲傳達一個訊息：只要 Gazprombank 不受制裁、且由該銀行處理款項並支付給 Gazprom，就不會切斷對歐洲的天然氣供應。

俄國七大銀行從 3 月初起陸續遭逐出環球銀行金融電信協會 (SWIFT) 支付網路，但有兩家銀行未被剔除，一家是擁有 1 億名存款戶的最大銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行 (Sberbank)，另一家正是僅有 500 萬名存款戶的 Gazprombank。

西方國家在規劃制裁對象的時候，就同意放過 Gazprombank，避免能源遭波及。即使西方國家之後持續討論擴大制裁，德國在內數個歐盟成員國，都拒絕擴大在能源方面的限制措施。

英國雖然在上周宣布凍結 Gazprombank 資產，但英國只有 4% 天然氣從俄羅斯進口，德國則有一半天然氣仰賴俄羅斯。