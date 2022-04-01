〈俄烏衝突〉普丁盟友：俄羅斯糧食未來只出口給友好國家

俄羅斯總統普丁的一位盟友周五 (1 日) 警告，因應西方國家的制裁行動，俄羅斯未來應該只向友好國家供應小麥等農產品。

俄羅斯安全會議副主席 Dmitry Medvedev 在 2008 年至 2012 年擔任總統，當時權力仍由普丁掌控。他在社群媒體發文表示，因應其他國家的制裁，他對俄羅斯糧食安全，有一些「簡單但重要」的觀點。

Medvedev 寫道：「我們只會向我們的朋友提供食品和農產品。幸運的是，我們有很多，而且根本不在歐洲或北美。」

Medvedev 指出，食品供應的重點是俄羅斯的國內市場和價格控制。

自 2021 年以來，俄羅斯為穩定國內食品的高通膨，對出口糧食採取配額限制及徵稅等措施。

Medvedev 表示，俄羅斯去年農產品出口額超過 370 億美元，高於武器出口額，未來向「朋友」提供的農業品，可以按照商定的比例，以盧布和友好國本國貨幣計價。

他補充說，俄羅斯在 2014 年從烏克蘭吞併克里米亞時禁止了大多數西方食品進口，但現在可能會進一步擴大禁止商品進口名單。

俄羅斯政府於 3 月初發布總統令，對不友好國家名單中的外國債權人有外匯債務的俄羅斯公民、公司以及國家本身，可用盧布進行償還。