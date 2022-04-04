馬斯克揭露持有推特9.2%股權 推特盤前股價漲逾25%

根據美國證券交易委員會（SEC）周一（4 日）公布的文件顯示，特斯拉執行長馬斯克持有社群媒體平台推特（Twitter ）9.2% 的股票，此舉將使其成為推特最大的外部股東。消息傳開後，推特 (TWTR) 盤前股價漲逾 25%。

根據 SEC 周一公布的 13G 文件，馬斯克持有推特 73,486,938 股，相當於該公司 9.2% 的被動股權，根據推特上周五收盤價，這部份股票相當於價值 28.9 億美元。

13G 文件一般指外部的機構投資者或個人，當其持股超過 5% 的時候，作為上市公司需要予以披露。

在此之前，馬斯克曾在推特上發文就推特是否遵守言論自由進行民意調查，並批評推特及其政策，稱推特不遵守言論自由原則，正在破壞民主。此外馬斯克也曾在推特表示，「認真考慮」創建新的社群媒體平台。馬斯克是推特常客，在該平台上有逾 8,000 萬名粉絲。

儘管是被動股權，但投資者仍在推高股價，因為他們認為此舉可能會影響後續事態發展，截稿前，推特 (TWTR-US) 股價上漲 25.77%，每股暫報 49.44 美元；特斯拉 (TSLA-US) 略漲 0.74%，每股暫報 1,093.70 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 周一在 CNBC 節目上表示，馬斯克在能會在推特上採去更激進得立場，最終可能導致某種形式的收購。