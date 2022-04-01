〈俄烏衝突〉用盧布 否則「斷氣」！普丁在下一盤怎樣的棋？

俄羅斯總統普丁向歐洲發出最後通牒：沒盧布，就沒天然氣，朝加強俄國金融主權邁出重要一步。

普丁在周四（31 日）宣布，周五起「不友好國家」的企業應當先在俄羅斯銀行開設盧布賬戶，再經由此賬戶支付購買的俄國天然氣。

被列入「不友好國家名單」的國家包括美國、歐盟成員國、英國、日本、加拿大、挪威、新加坡、南韓、瑞士及烏克蘭。

俄羅斯在下一盤什麽樣的棋呢？

1. 拯救盧布

俄烏戰爭爆發後，西方國家不斷擴大制裁，盧布匯價隨之跌落谷底。歐元兌盧布從去年的 85 一路飆到最高值 168。在俄羅斯央行干預下，盧布匯率逐步回落，目前徘徊在 90 左右。

普丁將歐盟最在意的天然氣與盧布掛鈎，西方國家對俄國能源的需求將帶動更多盧布需求，進而支撐盧布匯價。

2. 破除歐美封鎖

此前歐美國家制裁多家俄國銀行，並限制俄國以美元、歐元等貨幣交易的能力，如今俄國要求交易天然氣應當先在俄國銀行開設盧布賬戶，並以盧布計算。

對歐州國家來說，如果按照俄國的規定進行交易，將自己打破親手制定的制裁措施，以美元和歐元對俄羅斯施加的交易限制，也就失去意義。

3. 削弱美元、歐元地位

美元是全球貿易和市場的主要結算貨幣，在危機中，當政府需要支持一種貨幣或償還債務時，美元顯得格外重要。

高盛曾表示，美國金融制裁工具使用頻率提高，正促使第三方國家走向多樣化，減輕對美元的依賴，歐元也是如此。

歐盟對俄羅斯的依賴有多大？

俄羅斯之所以這樣做是因為有足夠的「底氣」。

2020 年，歐盟是俄國的主要貿易夥伴，占俄國貨貿總額的比率達到 37.3%。與此同時，俄國是歐盟第五大貿易夥伴，占歐盟總貿易額的比重達到 5.8%。其中，俄國與歐盟的天然氣貿易主要以美元、歐元或英鎊結算。

這項計畫會適得其反嗎？

英國衛報報導，若俄國堅持將目前的歐元、美元合約改為盧布，將違反國際協議，並加劇俄羅斯和西方國家之間的緊張關係。

德國政府表示，如果供應出現短缺，將定量配給天然氣，首先保障家庭、醫院等重要機構用氣，而工業將成為減少供應對象，這意味著這個歐盟最大的經濟體可能會陷入衰退。

俄羅斯這盤大棋最終能否打贏，還要看歐盟會不會堅持到底。