美股重點新聞摘要2022年03月31日

今日操盤前瞻

中國製造業 PMI

美國核心 PCE 物價指數

SK 海力士欲組團收購安謀

韓媒週三 (30 日) 報導，南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 有意與戰略投資人合組一個聯盟，收購軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (ARM)，這是繼英特爾後又一家公司表態想組團買下安謀。閱讀全文...

SEC 再開槍！將百度、愛奇藝等中企列入下市風險清單

美國證券交易委員會 (SEC) 週三 (30 日) 將百度、愛奇藝等中企列入下市風險清單，主因是中國拒絕美方審查在美上市中企的審計工作。閱讀全文...

亞馬遜獲利前景堪憂 遭法巴銀行評為「遜於大盤」

法國巴黎銀行（BNP Paribas）周三（30 日）罕見的將美國電商巨頭亞馬遜股票評為「「遜於大盤」（Underperform），該行表示，由於通膨飆升與支出增加影響獲利，亞馬遜未來的道路將十分坎坷。閱讀全文...

殖利率曲線頻傳倒掛 投資人密切關注債券利差

美國國債殖利率周三 (30 日) 上午平盤遊走，但在本周 5 年期和 30 年期殖利率出現倒掛後，投資人繼續關注債券之間的利差。閱讀全文...

ADP 3 月報告：企業新增 45.5 萬職位 微幅超越預期

薪資處理公司 ADP 周三 (30 日) 公布報告，私人企業在 3 月以穩健的速度增加就業崗位，代表雖然勞動市場趨緊，但招聘活動仍然強勁。閱讀全文...



