〈紐約匯市〉通膨飆漲支撐 歐元升至近一個月高點 美元續貶

儘管俄烏談判樂觀情緒漸漸消散，對俄烏戰爭推高通膨，迫使歐洲央行 (ECB) 加速升息的預期，周三 (30 日) 使歐元彈升至近一個月高點，美元持續走軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 貶 0.59%，報 97.83，是三月中旬以來最低。

經濟數據方面，美國公布 3 月 ADP 新增就業 45.5 萬，大致符合預期，民間就業持續穩步增長。

自從俄羅斯在周二談判中承諾減少對烏克蘭首都基輔 (Kyiv) 的軍事活動後，投資人調整了防禦性倉位，外匯市場似乎正在消化更有利的地緣政治前景。

摩根大通 (JP Morgan) 分析師發布報告稱，談判進展顯示出氣氛出現令人意外且重大的轉變，俄烏衝突可能正在進入更局部化的階段，出現更極端長尾風險的機率降低了。

儘管俄羅斯允諾減少軍事活動，周三仍繼續轟炸基輔郊區和烏克蘭北部一座城市，這讓美國對俄方的承諾抱持懷疑態度。

即使對俄烏和談的樂觀情緒漸漸消散，對俄烏衝突推升物價成本，迫使歐洲央行加快升息腳步的預期，使歐元獲得支撐。

歐元兌美元升 0.65% 至 1.1157 美元，至一個月高點。西班牙周三公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 年增率高達 9.8%，創 1985 年 5 月以來新高，德國 3 月 CPI 年增率也創逾 40 年最高。

通膨飆漲之際，歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 警告，俄烏戰爭持續的時間越長，成本越大，強調戰爭對歐元區經濟增長帶來重大不確定性。

美元對加幣貶 0.15% 至 1.2480 加幣，加幣周三一度升至 1.2430，為去年 11 月以來最高，主要受油價上漲與投資人季末調整倉位影響。

KnightsbridgeFX.com 總裁 Rahim Madhavji 表示，月末和季末資金通常對加幣有利，此外，我們還在油市中看到更多驅動力。

在衡量日本官員近期對日圓疲軟的言論後，美元兌日圓貶 0.84% 至 121.84 日圓，日圓匯率繼續從七年低點反彈。

截至台灣時間周四 (31 日) 約 6:00 價格：