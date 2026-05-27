亞馬遜醫療事業換帥 改遠距醫療Amwell創辦人坐鎮
鉅亨網編譯許家華
亞馬遜 (AMZN-US) 週三宣布醫療保健事業高層人事異動，現任 Amazon Health Services(AHS) 資深副總裁 Neil Lindsay 將卸下職務，由遠距醫療公司 Amwell(AMWL-US) 共同創辦人兼前執行長 Roy Schoenberg 接任，顯示這家科技巨頭正持續調整其醫療布局與管理團隊。
根據亞馬遜全球零售主管 Doug Herrington 發布於公司網站的內部備忘錄，Schoenberg 將於 7 月 1 日正式接任 AHS 主管職務。Lindsay 則會留任顧問至今年底，之後計畫持續擔任醫療科技領域企業顧問。
Herrington 在備忘錄中表示，Schoenberg 具備少見的綜合能力，同時擁有臨床專業、科技視野，以及建立大規模醫療事業的經驗，將協助亞馬遜推動下一階段醫療戰略。
Neil Lindsay 已在亞馬遜服務超過 15 年，自 2021 年起擔任 Amazon Health Services 資深副總裁，負責公司整體醫療保健業務。AHS 旗下涵蓋 Amazon Pharmacy 線上藥局、基層醫療連鎖品牌 One Medical，以及其他健康服務計畫。
Lindsay 也是執行長 Andy Jassy 核心高層團隊「S-team」成員之一。不過，他本身並無醫療背景，過去主要負責 Prime 會員訂閱業務以及全球行銷部門。
市場分析認為，亞馬遜此次改由具醫療與遠距醫療背景的主管接掌健康事業，反映公司可能希望加速推進虛擬醫療、AI 醫療與醫療科技整合。
亞馬遜多年來積極進軍規模達數兆美元的美國醫療市場，希望透過科技、物流與會員生態系，改善傳統醫療產業效率低落與流程複雜等問題。
公司 2018 年以約 7.5 億美元收購線上藥局 PillPack，正式跨入處方藥配送市場，後續進一步推出 Amazon Pharmacy 服務。
2023 年，亞馬遜再以 39 億美元收購 One Medical，成為公司史上最大規模併購案之一。透過這筆交易，亞馬遜取得大量會員基礎與實體基層診所網絡，強化其線上與線下整合醫療布局。
除了藥局與診所業務，亞馬遜過去也曾推出遠距醫療服務，但後來選擇關閉相關計畫。公司同時曾推出名為 Halo 的健康與健身穿戴裝置，希望切入數位健康監測市場，但之後因整體削減成本措施而停止產品線。
此次接任的 Roy Schoenberg 是遠距醫療平台 Amwell 共同創辦人之一。Amwell 在疫情期間曾快速成長，主要提供線上看診與虛擬醫療平台服務，但疫情後遠距醫療需求降溫，整體產業面臨成長放緩與獲利壓力。
這次人事異動也是亞馬遜醫療部門近年最新一波高層重整。One Medical 執行長去年 3 月離職，亞馬遜首席醫療長則於去年 5 月離開公司；此外，公司醫療保健副總裁去年 12 月轉投保險與醫療服務公司 Humana(HUM-US)。
近年包括沃爾瑪 (WMT-US)、CVS Health(CVS-US)、UnitedHealth Group(UNH-US) 等企業，也持續加碼基層醫療、藥局與保險整合，科技與零售巨頭之間的醫療戰爭持續升溫。
市場人士指出，亞馬遜醫療事業雖然投入龐大資源，但至今仍面臨監管、醫療保險制度、病患隱私以及獲利模式等挑戰。未來 Schoenberg 是否能協助亞馬遜真正建立可規模化的醫療平台，將成為市場關注焦點。
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