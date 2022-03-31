SK海力士欲組團收購安謀

韓媒週三 (30 日) 報導，南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 有意與戰略投資人合組一個聯盟，收購軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (ARM)，這是繼英特爾後又一家公司表態想組團買下安謀。

Nvidia (NVDA-US) 收購 ARM 夢碎後，軟銀集團宣布安謀上市計畫，預計在 2023 年 3 月結束的會計年度前完成 IPO，目標讓安謀 IPO 案成為半導體業界史上最大規模，但美國晶片業龍頭英特爾 (INTC-US) 執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 上月中旬表態願意加入籌組收購安謀的聯盟，韓國 SK 海力士週三也放出類似的消息。

SK 海力士欲組團收購安謀 (圖片：AFP)

韓國 SK 海力士公司副會長、聯席 CEO 朴正浩週三於股東大會後向媒體透露，公司可能與戰略合作夥伴組成一個聯盟來共同收購安謀。

朴正浩表示：「即使不是全部，我也想收購安謀，安謀是不需要購買大多數的股票就能夠控制的公司。」

SK 海力士最新聲明指出，朴正浩的言論是回應媒體提問，僅代表理論上的評估，而不是具體計畫或是任何正在執行的評估。

分析師 Gartner 半導體與電子部門副總裁 Richard Gordon 表示，監管挑戰和對安謀廣泛使用的技術落入另一家公司之手的擔憂，將是 SK 海力士可能考慮組團收購的原因之一，任何安謀被其他晶片公司收購的潛在交易都會帶來問題。

Gordon 解釋，安謀被視為一種中立的晶片設計及架構提供商，因此任何威脅到安謀獨立性的行為，對業內其他公司來說，都是一個巨大的危險訊號。而由一個財團收購，可能是解決這一棘手問題的一種方法。

週三稍早，南韓政府同意 SK 海力士與 Key Foundry 合併一案，整併完成後，市場預估，SK 海力士此次併購，將讓代工產量至少能再多出 1 倍左右，得以與韓廠 DB HiTek 競逐南韓第二大晶圓代工廠頭銜，進入全球晶圓代工前十大。

截稿前，安謀拒對 SK 海力士欲收購安謀消息予以置評。不過，金融時報週三引述消息人士報導，安謀正計劃將中國合資企業股份轉給母公司軟銀旗下特殊目的實體 (SPV)，希望可藉此加快自身 IPO 進程。