英特爾首款Arc獨顯問世 雙A、微星再添動能

晶片大廠英特爾 (INTC-US) 重返顯卡市場，台灣時間 30 日晚間正式推出全新應用在筆電的 Arc A 系列產品中首批筆電獨立 GPU，包含宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW)、微星 (2377-TW) 等台廠都將推出搭載 Arc 讀顯新品，可望為營運再添動能。

英特爾表示，將與品牌夥伴宏碁、華碩、戴爾 (DELL-US)、海爾、惠普 (HP-US)、NUC、LAVIE、聯想、微星、三星等共推筆電新品，此外，也會與英眾科技、聯達科技、聞泰科技等 ODM 廠商合作，至於應用在桌機、工作站的 Arc 產品也預計在年底前推出。

英特爾進一步指出，首批 Arc 3 圖形晶片產品包含 A350M、A370M，其中，搭載 Arc A370M 的筆電能在熱門遊戲中以 1080p 提供每秒 60 幀以上的畫面，提升玩家遊戲體驗，Arc 5、Arc 7 圖形晶片則將擁有更高的繪圖、運算效能，預計下半年相關產品就會推出。

英特爾表示，搭載 Arc 獨顯、第 12 代 Core 處理器的新款筆電，將可望提供嶄新、優化後的遊戲與內容創作功能，而搭載 Arc 3 圖形晶片的新款系統多數也將具備 Evo 平台認證，可望具備良好的反應性、電池續航力、Wi-Fi 6 連結性。

觀察英特爾過去在全球 CPU 市場具備優勢地位，但在 GPU 領域始終無明顯進展，中間雖然曾開發過 GPU，但又沉寂一段時間，直到近年才展現重啟 GPU 業務的決心，隨著英特爾 Arc 顯卡晶片來勢洶洶，也預告顯卡市場將進入英特爾、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 等三強鼎立的局面。