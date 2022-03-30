〈貴金屬盤後〉俄烏和談有眉目 黃金收黑盤中一度跌破1900美元

俄羅斯和烏克蘭新一輪和談有突破性進展，澆熄市場避險需求，並使黃金期貨周二 (29 日) 跌到近兩周低點，紐約商品交易所 (COMEX) 包括白銀、銅、白金和鈀金都收黑。

4 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 27.60 美元或 1.4%，收每盎司 1912.20 美元，盤中一度跌至 1888.30 美元，是 2 月 25 日以來最低。

如今交易最活躍的 6 月交割黃金期貨價格收盤下跌 26.70 美元或 1.4%，收每盎司 1918 美元。

4 月和 6 月黃金期貨都收在 3 月 16 日以來最低價。

英國 BBC 引述俄羅斯塔斯社 (TASS) 的報導，俄羅斯國防部副部長表示，俄國將大幅減少在基輔和車尼科夫周圍的軍事行動。俄國媒體也引述莫斯科代表有關談判進展的說法。

FOREX.com 和 City Index 全球研究部門主管 Matthew Weller 說，市場對俄國總統普丁和烏克蘭總統澤倫斯基潛在的和平談判消息有著高度興趣，「交易員聽進去了，積極進行所謂的和平交易，使金價一度跌破每盎司 1900 美元。」

美股周二多走高，打壓對黃金的避險需求。

金價也在美國公布數據後走低，美國經濟研究聯合會 (Conference Board) 的 3 月消費者信心上升至 107.2，是今年來首度上揚。

此外，費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 預測，今年美國將有「一連串」升息，他對一次升 2 碼抱持開放態度。

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