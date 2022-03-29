〈俄烏衝突〉俄：大幅降低對基輔軍事行動 烏：以中立地位換取安全保障

俄羅斯和烏克蘭談判小組在伊斯坦堡舉行會談後，俄羅斯一名國防部副部長周二 (29 日) 表示，俄羅斯已決定大幅削減其在烏克蘭基輔和切爾尼戈夫 (Chernihiv) 周圍的軍事活動。

俄羅斯國防副部長福明 (Alexander Fomin) 告訴記者：「為了增加互信，為進一步談判創造必要條件，實現達成和簽署協議的最終目標，俄方決定大幅度減少基輔和切爾尼戈夫方向的軍事活動。」

福明說，俄羅斯總參謀部將更詳細地披露代表團返回莫斯科後所做的決定。

烏克蘭談判代表則表示，他們在與俄羅斯的最新一輪會談中提議，烏克蘭採取中立地位以換取安全保障，這意味著基輔不會加入軍事聯盟或設立軍事基地。

俄羅斯首席談判代表梅丁斯基 (Vladimir Medinsky) 表示，俄羅斯將研究這些提議並向總統普丁報告。

他說，「這些提議將在近日深入評估，報告給總統，且一定會做出回應。」

梅丁斯基表示，俄羅斯總統普丁與烏克蘭總統澤連斯基的會面可以與兩國外交部草簽和平條約同時進行。他說，「如果我們在簽訂條約工作上快速推進並達成相互妥協，則和平將會更早到來。」

烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克 (Mykhailo Podolyak) 也針對第五輪俄烏談判召開新聞發布會表示，目前正在就一些重要問題進行深入磋商，其中最重要的一點是就烏克蘭的國際安全保障達成協議，因為有了這份協議，烏方將能夠根據自身需要結束戰爭。

第二個非常重要的問題是停火，以解決所有人道主義問題，這些問題需要立即解決，相關談判現在正在進行中。

波多利亞克在接受土耳其國家媒體採訪時表示，土耳其將會成為安全保障國之一，安全保障國需提供軍事支持，在此情況下，烏克蘭可以成為一個中立國。

他說，烏克蘭目前無法就安全保障問題和俄方達成一致，烏方認為不應因軍事壓力達成國際協議。如果安全保障國確保俄羅斯撤軍，烏克蘭可以討論其他議題。

波多利亞克表示，談判將會繼續，烏方打算邀請所有安全保障國召開多方會談。希望在 2 周內達成協議，在這樣的情況下，希望俄烏兩國領導人能夠會面。

烏克蘭談判代表查利 (Oleksander Chaly) 表示，烏克蘭在周二的會談中提出了新的安全保障體系。在新體系下，以色列、波蘭、加拿大和土耳其將成為烏克蘭的安全保障國。已經有足夠的基礎舉行澤連斯基和普丁的會晤，正在等待俄羅斯的回應。