關注本周就業數據 5年期和30年期美債殖利率繼續倒掛

在關鍵就業數據發布之前，美國 5 年期和 30 年期國債殖利率周二 (29 日) 上午繼續維持倒掛。

美東時間清晨 7 點，5 年期美國國債殖利率上漲 4 個基點至 2.606%，而 30 年期美國國債殖利率上漲 0.5 個基點至 2.578%。指標 10 年期美國國債殖利率上升 1.9 個基點至 2.496%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

5 年期和 30 年期殖利利率周一 (28 日) 早盤自 2006 年以來首次出現倒掛，也就是購買期限較長的美國國債多於購買期限較短的政府債券。

過去，殖利率曲線的這種反轉往往發生在經濟衰退之前，因為購買更多長期國債代表投資人對經濟健康狀況感到擔憂。

然而，交易員關注的 2 年期和 10 年期美國國債之間的殖利率利差目前仍為正值。

由俄烏戰爭推高的通膨飆升引發了對經濟成長放緩的擔憂。俄羅斯和烏克蘭官員定周二在土耳其恢復面對面談判。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾上周表示，Fed 可能會更加積極地提高利率以控制通膨。

就業數據是 Fed 用來幫助確定其貨幣政策計劃的工具之一。2 月職位空缺和勞動力流動調查 (JOLTS) 將於美東時間周二上午 10 點發布。

周三 (30 日) 則將發布 3 月 ADP 就業變化報告，隨後將在周四 (31 日) 發布每周失業救濟金申請數據。備受關注的 3 月非農就業報告將於周五 (1 日) 公布，根據《道瓊》的估計，經濟學家預計 3 月將新增 46 萬個工作崗位，失業率將降至 3.7%。

美東時間周二上午 9 點將公布 1 月房價數據。3 月經濟諮商會消費者信心指數則定於美東時間上午 10 點發布。

周二將拍賣價值 470 億美元的 7 年期票據。