〈貴金屬盤後〉俄烏談判將登場、升息預期刺激美元 黃金鈀金皆挫跌

俄羅斯和烏克蘭新一輪談判即將登場，打壓投資人對避險資產需求，加上聯準會 (Fed) 可能最快 5 月升息 2 碼，帶動美元勁揚，黃金期貨周一 (28 日) 下挫，紐約商品交易所 (COMEX) 金屬除了銅以外都收黑。

4 月交割的黃金期貨價格收盤下跌 14.40 美元或 0.7%，收每盎司 1939.80 美元，扭轉上周周線上漲 1.3% 的好表現。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 42 美分或 1.6%，收每盎司 25.196 美元，上周周線上揚 2.1%。

俄烏新一輪和平談判預定周二於土耳其伊斯坦堡展開。烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelensky) 周日受訪時表示，已準備好在和平協議中納入烏克蘭成為中立國的條款，不過中立國地位須有數個第三方保證，而且須在俄國撤軍後交付烏國人民公投同意。

美國官員周一透露，普丁似乎還沒有向戰爭妥協的意思，此外烏克蘭從地面戰情況研判，俄羅斯尚未放棄圍攻烏國首都基輔的計畫。莫斯科當局上周表示，在烏克蘭的軍事行動已經完成階段性任務，接下來將致力解放烏東頓巴斯 (Donbas) 地區。

Kinesis Money 市場分析師 Rupert Rowling 說，潛在的解決方案，正在削弱黃金作為避險資產的魅力。

Zaner 分析師說，在烏克蘭的戰爭吸引資金穩定流入避險資產，但市場擔心，新一級制裁可能惹怒俄羅斯總統普丁、引發俄國更強烈的反彈，恐怕會讓黃金和白銀行情更為波動。

ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.3%，也打壓黃金走勢。美元上揚意味著持有非美元的買家在買進美元計價的黃金時，需付出更高費用。

StoneX 歐非中東和亞洲市場分析部門主管 Rhona O’Connell 說：「美元是最近幾周最主要的避險資產，投資人對黃金的興致或許較和緩，但和以往相比仍強勁。面對地緣政治風險，黃金投資人仍保持信心。」

美債殖利率上周大幅上揚，周一稍稍回落，10 年期公債殖利率報 2.466%。較高的殖利率會提高黃金這類不孳息資產的機會成本。

Rowling 說：「全球央行可能接連升息，這番總體經濟展望代表黃金若要延續漲勢，將面臨多年逆風。雖然上漲空間有限，但烏克蘭戰事仍是黃金的支撐。在戰爭真正結束之前，投資人不太可能完全平倉在俄國入侵烏克蘭之後布局的恐慌交易。」

他預測在可預見的未來，金價將遊走於 1900 美元到 2000 美元。

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