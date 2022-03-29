俄烏戰爭、中國疫情重燃 全球供應鏈再面臨嚴重威脅

由於烏俄戰爭爆發以及中國新冠肺炎疫情重燃，年初有所緩解的全球供應鏈困境再度惡化，恐將進一步威脅全球經濟成長，並加速通膨。

在俄羅斯入侵烏克蘭後，近期動盪以德國的感受最為強烈，因該國高度依賴俄羅斯能源和東歐供應商。德國 3 月商業活動預期出現有記錄以來最大單月降幅，整體歐洲工廠都正面臨柴油和零組件短缺問題，並且通過布萊梅港等主要北海門戶來運輸貨物的延遲正在拉長。

供應鏈風險管理公司 Interos 的數據表明，超過 2,100 家美國企業和 1,200 家歐洲企業在俄羅斯擁有至少 1 個直接供應商，如果包含間接供應商，則企業總數達到 300,000 家。

Interos 執行長 Jennifer Bisceglie 表示，許多產業目前都依賴於相同的原物料，其中很大一部分來自俄羅斯。

除了俄烏戰事的衝擊外，Omicron 疫情持續擴大，也使得中國重啟對主要貿易樞紐的嚴格防疫封鎖措施。全球第 2 大貨櫃運輸公司馬士基 (Maersk) 在週一 (28 日) 表示，部分為中國當地港口服務的倉儲已無限期關閉，往返碼頭的貨車運輸也將受到嚴重影響。

德國智庫基爾世界經濟研究院貿易經濟學 Vincent Stamer 指出，中國出口已經從 10 月高點回落，如果中國當局在防疫方面維持強硬立場，這種趨勢將會在未來幾個月持續下去。美國到歐洲的企業成本將因此增加，同時面臨運輸延誤和採購問題。

彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 的供應限制指數顯示，美國和歐洲地區的壓力在經過幾個月的改善後，在 2 月有所增加。而依照目前 3 月的情況，壓力不會減弱。