黃金白金比預告 美股未來12個月表現平平

美股年初迄今表現跌跌撞撞，標普 500 指數僅靠少數幾檔大型股支撐，面對充滿不確定性的未來，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 從黃金白金比研判，美股未來 12 個月可能只會溫和上漲。

黃金白金比 (gold-platinum ratio) 被用來預測未來 12 個月股市報酬率，比率低時，股市看跌，比率處於高點時，股市看漲。

根據康乃爾大學金融學教授 Darien Huang 與南加大教授 Mete Kilic 的研究，黃金白金比反映影響這些商品價格的不同因素。白金主要反映工業需求，黃金不只反映工業需求，還有投資人對經濟和地緣政治避險的需求。

當黃金價格相對較高時，代表市場認為風險水準偏高。如此一來，股票必須提供高於平均水準的回報，才能做為高風險的補償。

Hulbert 觀察過去 20 年的黃金白金比，發現該指標曾在 2008 年金融危機之前就開始下跌。而在 2008 年後，該指標穩定上揚，一如股市走勢。

黃金白金比，取自 MarketWatch

而在疫情爆發的 2020 年和 2021 年，黃金白金比的波動格外明顯：2020 年 3 月，黃金白金比曾在股市暴跌之際飆漲，和之後 12 個月的股市走勢相吻合。

黃金白金比在大漲一波之後曾下跌，然後回升，最近幾個月又下滑。

黃金白金比在最近幾個月穩定下滑，代表風險下降，但現實世界卻爆發俄烏戰爭，令人摸不著頭緒。

但 Hulbert 解釋，實際上在戰爭或軍事衝突期間，股市波動性往往低於平均值，即所謂的「戰爭難題」(war puzzle)。

美國國家經濟研究所 (NBER) 研究發現，從 1921 年開始，每當發生重大戰爭或衝突事件，股市的波動性比平均值低了 33%。該研究的三名學者解釋，這可能是因為戰時的軍事支出提高，反而有益於企業獲利前景的可預測性，進而轉化為較低的股市波動和風險。