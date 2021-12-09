聯準會縮表債市承壓 法人看好新興市場債明年看漲

美國聯準會 (Fed) 縮表計畫讓債券市場承壓，今年來多呈現負報酬，但統計過去 15 年的歷史經驗來看，新興美元主權債沒有連續兩年下跌的紀錄，預計在減債不確定性因素解除、新興國家經濟復甦力道延續等利多支撐下，新興市場債明年看漲。

根據 Bloomberg 統計，自 2006 年到 2020 年的 15 年間，新興美元主權債指數有 12 個年度交出上漲的成績單，上漲機率高達 8 成，且無連續 2 年下跌的紀錄；報酬率方面，新興美元主權債指數單年度報酬率最高達 29.82%，最低為負 12.02%，長期平均報酬率為 7.37%。

瀚亞投資表示，前一次年美國聯準會討論縮減購債計畫為 2013 年，該年度新興美元主權債報酬率為負 5.25%，但進入正式縮減購債階段，就交出 7.43% 的正報酬表現。

回推 2021 年正好處於美國討論縮減購債階段，新興美元主權債再度下跌，因此，看好明年有機會複製前次經驗，帶動債券價格止跌回升。

瀚亞投資進一步分析，若觀察最近兩次美國啟動升息時的新興債券市場表現，包括 2004 年至 2006 年，與 2016 年至 2018 年的升息循環期間，新興主權債及新興公司債都有相當亮眼的表現。其中新興高收益主權債兩次報酬率分別達 32.8%、20.4%；新興公司債報酬率則分別為 24.3%、22.6%。

安本標準投信投資長彭炫通認為，預估美國的高通膨情況延續到 2022 年上半年，觀察近期各國央行的態度，對於「暫時性通膨」可能需要進一步檢視，預估通膨將在 2022 下半年趨緩，各國央行也不會急於貨幣緊縮。

彭炫通表示，預期 2022 年將呈現「新常態」模式，許多經濟體將在未來二、三年間以較快的速度恢復成長，投資標的看好股票及新興市場債市，股票方面如美國、日本與新興市場股票，固定收益類型如全球高收益債券、前緣市場債券等。

