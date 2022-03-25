PCAOB潑中概股冷水 美中達審計協議「為時過早」

美國公開發行公司會計監督委員會 (PCAOB) 週四 (24 日) 發布聲明指出，美中達成中概股審計協議還「為時過早」。

受此消息影響，中概股 ADR 近期反彈力道停滯，Invesco 金龍中國組合 ETF 週四下跌 1.61%，阿里巴巴 ADR (BABA-US) 下跌 1.78%。

PCAOB 發布聲明指出，美中達成中概股審計協議還「為時過早」 (圖片：AFP)

市場近期傳出，中國考慮允許美國官員查看不涉及敏感數據的公司文件，同時尋求保留不讓敏感數據接受 PCAOB 審查的可能性，雙方相關磋商仍在進行中。

PCAOB 週四發布聲明澄清，儘管該機構持續與中國監管當局會面，以試圖達成一項協議，但目前尚不清楚北京當局最終是否會允許美方全面審查中企審計報告。

PCAOB 強調，雖然雙方持續尋找切實可行的解決方案來解決北京當局的擔憂，但最終，該機構會為代表投資人履行其職責，必須全面獲取相關審計文件，而這點是沒有商量的餘地。

PCAOB 還補充，美中達成任何協議都只是「第一步」，該機構隨後將進行調查，以確保協議得到遵守，無法成功執行的協議將不符合美國法律要求。此言暗示中概股仍有下市危機。

美國證券交易委會 (SEC) 將百濟神州、百勝中國、再鼎醫藥、和黃醫藥與盛美半導體 5 家列入下市風險清單後，週四再將中國社交媒體平台新浪微博納入該清單。

道明證券首席亞洲暨歐洲新興市場策略師 Mitul Kotecha 則表示，雖然中國政府釋出很多鼓舞人心的消息，但投資人仍在等待降息、擴大財政支出、鬆綁監管等行動，若北京未採取這些行動，賣壓仍會捲土重來。