〈美股盤後〉沙國油庫遭襲 油價轉漲 四大指數漲跌不一

華爾街週五 (25 日) 持續關注烏俄局勢，美歐宣布達成液化天然氣協議，美債殖利率持續攀升，美股開盤漲跌不一，盤中時段傳出沙國油庫遭襲消息，油價聞訊止跌反彈，中概股跌跌不休，尾盤時段，逢低承接買盤湧出，四大指數終場漲跌互見。

三大指數週線吞紅，標普本週漲幅達 1.8%，那指週升 2%，道瓊週漲 0.3%。

政經消息，俄羅斯總統普丁下令「不友好國家」購買天然氣須以盧布支付，歐盟多國表態不會接受。為降低歐洲對俄國能源的依賴，美歐週五達成協議，美國將會提供更多「液化天然氣」給歐盟，今年底前美國將供應歐盟至少 150 億立方公尺的液化天然氣，預計未來還會增加。

七大工業國集團 (G7) 週五發布聯合聲明，警告俄羅斯不得以生物、化學、核子相關武器攻擊烏國，否則將不遺餘力地向普丁究責。

除烏俄戰爭之外，中東局勢亦動盪不安，葉門胡塞 (Huthi) 叛軍週五以無人機和飛彈襲擊沙烏地阿拉伯港口吉達 (Jeddah) 的石油設施，促使國際油價週五大漲，能源股領軍衝高。

近月胡塞組織頻繁攻擊，沙國擔憂這恐將促使全球市場的石油供應中斷，市場傳出拜登政府正考慮再度釋出戰略儲備石油 (SPR)，可能會超過本月初的 3,000 萬桶。

能源危機四伏之際，美國財政部長葉倫對週五表示，儘管烏俄戰爭造成能源與大宗商品價格上漲將影響全球經濟成長前景，但預測美國經濟仍將保持韌性。

市場持續關注聯準會官員談話。紐約聯準銀行總裁、FOMC 票委 John Williams 稱，聯準會可能需要更激進的升息以應對高通膨，升息 2 碼會是一個選擇。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.78 億例，死亡數突破 611 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 111 億劑疫苗。

週五 (25 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅資訊科技和非必需消費品收跌，能源、公用事業和金融板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王微漲。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.37%；Meta(原臉書）(FB-US) 上漲 1.02%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.071%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.15%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.69%。

道瓊成份股多收紅。旅行家 (TRV-US) 上漲 1.92%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.81%；IBM (IBM-US) 上漲 1.62%；Honeywell (HON-US) 上漲 1.59%。家得寶 (HD-US) 下跌 1.61%。

費半成分股逾半收黑。Nvidia (NVDA-US) 下跌 1.63%；美光 (MU-US) 跌 0.14%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.10%；高通 (QCOM-US) 跌 0.31%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.41%；AMD (AMD-US) 跌 0.71%。

台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 1.10%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 1.20%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.43%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.70%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 跌 0.32% 至每股 1,010.64 美元，守住 1000 美元大關。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 表示，特斯拉將在美國召回 947 輛汽車，因為在開始倒車時，後視影像可能不會立即顯示。

波音 (BA-US) 微跌 0.032% 至每股 188.95 美元。美國聯邦航空管理局 (FAA) 本週已發函給波音，警告其可能無法在年底前獲得 737 MAX 10 的安全認證，若該機型無法順利獲得認證，將無法投入載客服務。

高通 (QCOM-US) 下跌 0.31% 至每股 157.97 美元。高通與投資公司 SSW Partners 去年 10 月達成最終協議，高通將以每股 37 美元的價格收購 SSW Partners 旗下的瑞典汽車技術集團 Veoneer，並將於 4 月 1 日完成交易。高通將透過收購 Veoneer 而獲得 Veoneer 的自動駕駛軟體業務 Arriver。

經濟數據

美國 3 月密大消費者信心指數終值報 59.4，預期 59.7，前值 59.7

美國 2 月成屋簽約銷售指數月率報 - 4.1%，預期 1%，前值 - 5.7%

華爾街分析

花旗集團經濟學家提高其聯準會今年升息的預測，在持續高通膨壓力之下，預期聯準會可能連續四次會議都升息 50 個基點。

瑞銀全球財富管理首席投資長 Mark Haefele 表示，儘管聯準會立場鷹派且存在停滯性通膨擔憂，但近期股市仍在上漲，因為許多人認為股市是唯一的選擇。

BMO 財富管理公司首席投資策略師 Yung-Yu Ma 表示，10 年期美債殖利率上升同時，投資人對經濟增長的信心並未崩潰，這略微地提振股市，因為這是市場對俄烏戰爭影響的最直接擔憂。

(數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主)