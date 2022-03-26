Fed官員鷹聲嘹亮 紐約聯準銀行總裁支持5月升息2碼

紐約聯準銀行總裁、FOMC 票委威廉斯（John Williams）周五（25 日）表示，聯準會（Fed）可能需要更激進的升息應對高通膨，並稱若有必要，升息 2 碼會是一個選擇。此番言論再次替 5 月的貨幣政策會議大幅升息的可能敞開大門。

威廉斯表示，Fed 在 5 月會議上是否會升息 2 碼，將會依照這段期間的經濟數據做為參考，如果升息 2 碼是合適的就應該這麼做，沒有理由排除這項可能，只是需要根據經濟形勢做出正確判斷。

威廉斯目前著眼的問題是，隨新冠疫情逐漸緩解，以及俄烏衝突對經濟展望的影響，供應鏈與勞力供應問題是否會有所緩解。他表示，目前還不知道確切的答案，需要在過程中保持政策靈活與調整。

威廉斯還表示，儘管通膨居高不下，但中長期通膨預料持穩，同時警告政策行動必須加強這種平衡，雖然 Fed 的腳步讓大眾覺得緩慢，不過為避免意外的溢出效應或波動，需要謹慎地傳達清楚的資訊，且美國和其他國家的緊縮政策迄今並未令投資者感到不安。

他說：「雖然我們看到當前和預期的貨幣政策都發生了變化，但全球金融市場干擾相對非常小。」

本周多名 Fed 官員談話紛紛表達鷹派立場，其中聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）、克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）皆表態支持 Fed 升息 2 碼，原本視為鴿派的舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）也轉鷹支持升息對抗通膨。

其中亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）表示由於俄烏衝突的不確定性，傾向不採取較為激進的政策，態度明顯鴿派，不過他也表示，如果有必要的話，可能會被說服支持加快升息腳步。

目前市場認為，Fed 將在 5 月的貨幣會議政策上升息 2 碼，並可能開始縮減其近 9 兆美元的資產負債表。