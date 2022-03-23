為何聯準會即便準備好大幅升息 美股仍未受暴擊?

聯準會 (Fed) 不排除一次升息 2 碼，以 2000 年以來未有的升息幅度來因應居高不下的通膨，但為何美股仍未受打擊？分析師認為，可靠的聯準會就是強大的聯準會。

聯準會主席鮑爾週一宣布不排除一次升息 2 碼後，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週二表示，聯準會必須加快升息，以積極行動來控制通膨，他還重申今年聯邦基金利率應升到 3% 之上。

自聯準會上週將聯邦基金利率上調 25 個基點，啟動升息循環以來，美股已大幅反彈，拋開短期震盪不談，美股週二 (22 日) 正從容應對聯準會的升息循環，標普收漲 1.13% 至 4,511.61 點，回到 200 日均線上方，收復 2 月底點以來的大半失地。

Fundstrat Global Advisors 創始人 Tom Lee 稱，聯準會公開前瞻性指引，可能在 5 月利率會議上大幅度升息，這件事受到股民的歡迎。

聯準會主席鮑爾週一宣布不排除一次升息 2 碼聯準會主席鮑爾週一宣布不排除一次升息 2 碼 (圖片：AFP)

Lee 提到，投資人權衡經濟前景並認為可靠的聯準會政策是一個強大的聯準會，更高的利率比根深蒂固的通膨還要更好。

Fundstrat Global Advisors 創始人 Tom Lee 表示，重要的是，標普從 2 月 24 日的低點拉回近 15%，這意味著很多壞消息已被消化，這意味自 2022 年初以來，風險回報前景已有所改善，但當前的市場環境下，投資人不應試圖大舉押注，因為市場仍可能幾經波動。

Pepperstone 分析師 Chris Weston 指出，俄烏戰爭加劇通膨擔憂，原油和其他原物料價格在劇烈波動的交易中飆升，儘管這意味著股市將經歷一段艱難的跌勢，但基金經理人似乎進行良好的對沖，持有大量現金在場外觀望，股市也確實存在類股輪動現象，隨著原油價格飆升，能源類股隨之走揚，公用事業防禦性類股部位提高。