〈俄烏衝突〉恐當局以打假為名 鎮壓不利新聞 Spotify棄守俄羅斯 4月底前完全停運

串流影音平台 Spotify (SPOT-US) 周五 (25 日) 表示，公司將完全退出俄羅斯，預計 4 月底前完全暫停營運，因為近期法律對新聞運作的限制可能讓公司員工和聽眾面臨風險。

Spotify 退出俄羅斯的決定凸顯了西方媒體公司在各問題中力求平衡的處境，一方面要向俄羅斯公民提供新聞，另一方面則是應對俄軍入侵烏克蘭與該國商業環境相關的重大挑戰。

Spotify 除了播放串流音樂，也播放一系列播客 (podcast)，包含政治內容。

Spotify 先前已暫停在俄羅斯供應高階版訂閱服務，但聽眾仍可使用免費版服務。本月稍早該公司表示，將關閉位於俄羅斯的一處辦公室，並移除俄羅斯國營媒體內容。

Spotify 發言人聲明指出：「公司一直認為，努力維持在俄羅斯的服務營運，為該地區提供可信、獨立的新聞和訊息是相當重要的一點。但不幸的是，近期頒布的法律進一步限制了資訊的取得，消除了言論自由，並將某些新聞類型入罪化，這使得公司員工甚至聽眾的安全都面臨風險。」

包括蘋果 (AAPL-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 在內，美國眾多科技公司已經退出並停止在俄羅斯提供產品和服務。上個月俄軍入侵烏克蘭後，麥當勞 (MCD-US) 和星巴克 (SBUX-US) 等幾家零售品牌和銀行也停止了在該國的運營，留守該國運營的公司就面臨支付服務有限、物流挑戰和盧布貶值等挑戰。

但 Spotify 出走俄羅斯的決定，更高程度是因為當地政府近期大力鎮壓負面報導俄軍行動的新聞和媒體。

Spotify 周五下跌 3.22 美元或 2.16%，收 146.04 美元。

幾家英語新聞機構已研究如何確保俄羅斯記者和其他工作人員的安全，以應對該國的「虛假新聞法」，該法能有效地讓獨立報導成為非法。

英國廣播公司 (BBC) 本月稍早暫停了俄羅斯的業務，之後宣布將恢復報導。美國 CNN 和《紐約時報》也縮減了在俄羅斯的員工人數和業務，一些報紙移除了俄羅斯記者的署名。

