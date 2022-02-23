美銀預測：殖利率曲線倒掛最早年底發生

美國銀行 (BAC-US) 週二 (22 日) 發布一份報告預測，隨著聯準會 (Fed) 即將在下月啟動升息循環，殖利率曲線倒掛將在 2022 年末或 2023 年初發生。

短天期美債殖利率超過長天期美債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線「倒掛」 (亦稱反轉)。殖利率曲線一直是市場用作經濟衰退的可靠預測指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來 1 至 2 年左右出現，市場通常關注 10 年減 2 年、或者 10 年減 3 個月的公債利差。

美國銀行分析師 Bruno Braizinha 預測，殖利率曲線倒掛將在今年年底或明年初將出現，因為聯準會政策放緩經濟增長，倒掛最終會發生，預估 2023 年上半年經濟衰退的可能性增加。

美債殖利率曲線正趨向平坦，10 年期美債殖利率週二下滑 0.7 個基點，報 1.941%，2 年期美債殖利率上漲 0.25 個基點，報 1.5615%，利差已從 2021 年 3 月 162 個基點的高點跌至目前約 38 個基點。

10 年減 2 年美債殖利率利差縮小 (圖片：蘋果)

從歷史規律來看，升息週期進行到中後期，美債殖利率也往往會出現平坦化甚至倒掛的情況，這在 1977-1979 年、1988-1989 年、1993-1995 年、1998-2000 年的升息週期都可以看到。

分析師普遍認為，儘管殖利率曲線倒掛是可靠的衰退指標，但倒掛不意味著經濟衰退將近，經濟仍將有一段好時光，好比上一次倒掛是發生在 2019 年 3 月，當時 3 個月美債殖利率大於 10 年期美債殖利率，數月後 2 年期和 10 年期美債殖利率也出現倒掛，但新冠疫情引發的經濟衰退到 2020 年 3 月才出現。