買點浮現？那指陷入死亡交叉

隨著烏俄危險局勢升溫，投資人還權衡聯準會相關消息，那斯達克綜合指數週五 (18 日) 陷入「死亡交叉 (Death Cross)」，該指數 50 日均線下穿 200 日均線，創 2020 年 4 月以來首見。

那指週五下跌 1.23% 至 13,548.07 點，已從 11 月 19 日收盤高點下跌 16%，該指數 50 日均線下穿 200 日均線，陷入死亡交叉，凸顯過去幾週來股市崩潰程度。

那指 50 日均線下穿 200 日均線 (圖片：marketwatch)

一些投資者使用這種形態來評估股市長期走勢，有時這會預示進一步走軟，這在 2000 年 6 月網路泡沫破滅，及 2008 年 1 月全球金融危機之前都曾出現過。

目前有很多分析師看空股票，原因與死亡交叉無關，包含美國銀行在內的多家投行分析師研判，未來六個月聯準會的升息衝擊將演變成經濟衰退衝擊，烏俄危險局勢升溫也將影響市場。

DriveWealth Institutional 策略師 Jay Woods 表示：「死亡交叉並不總是意味著厄運即將降臨，這只是意味股市可能會處於更長期的下行趨勢中。」

對長期投資者來說，死亡交叉可能代表買入機會浮現。

根據 Potomac 基金管理公司匯編的數據顯示，自 1971 年以來，那斯達克綜合指數已出現 31 次死亡交叉，其中 77% 的情況下，該指數在 6 個月後上漲。

Woods 提到：「實際上死亡交叉可能預告長期投資者的一個買入機會，因為股價變得越來越便宜。」