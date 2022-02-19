比爾蓋茲再預言：另一場全球大流行病即將到來

微軟 (MSFT-US) 創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 週五 (18 日) 表示，儘管目前新冠疫情的風險已大幅降低，但可以肯定的是，另一場大流行即將到來。

比爾蓋茲週五德國年度慕尼黑安全會議上樂觀表示，新冠疫情席捲全球 2 年後，最嚴重的影響已消退，因為全球許多人口已接種疫苗，具備一定程度的免疫力，致命性風險也隨新型變種病毒 Omicron 崛起而減弱。

然而，蓋茲稱：「疫情對與年長者、肥胖或糖尿病相關的嚴重疾病風險已大幅降低，但新冠疫情不是最後一場的全球大流行病。」

蓋茲預言道：「全球將迎來另一場大流行病，潛在的新大流行病可能源於與冠狀病毒不同的病原體。」

面對潛在的威脅，蓋茲呼籲各國政府立即投資，因為醫療技術的進步會幫助世界更好地應對這類疾病，包括實現 RNA (mRNA) 技術在內的標準化平台，以更快速的研發生產疫苗。

比爾蓋茲 (右) 曾在 2015 年預言全球大流行病 (圖片：AFP)

近月比爾暨梅琳達蓋茲基金會和 Wellcome Trust 基金會合作，向流行病預防創新聯盟 (CEPI) 共捐款 3 億美元，用於對抗 COVID-19 病毒，並為未來的疫情大流行預作準備。

比爾蓋茲曾在 2015 年準確預言全球大流行病，當時他在 TED 演說中談到：「未來幾十年內，若有任何能殺死成千萬人的東西，那很可能是一種具高度傳染性的病毒而非戰爭… 不是飛彈，而是微生物。」接著，2020 年初新冠疫情開始席捲全球。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 4.20 億例，死亡數突破 586 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 105 億劑疫苗。