〈台股盤前〉俄烏局勢又升溫 台股恐再度面臨回檔壓力

俄烏風雲再起，美此四大指數全面重挫，法人認為，台股今 (18) 日恐有再回測月線、季線，以及萬八大關等支撐的壓力。

俄媒報導，烏克蘭軍隊在烏東親俄「盧甘斯克人民共和國」 (Luhansk People"s Republic) 地區開火，攻擊親俄叛軍，但烏克蘭軍方否認，更反控是親俄叛軍先砲擊烏軍，俄烏情勢再度緊張。

受消息影響，美股周四再度重挫，道瓊下跌 622.24 點或 1.78%；那指跌 407.38 點或 2.88%；標普跌 94.75 點或 2.12%；費半導跌 133.09 點或 3.74%。

台股 ADR 僅中華電信收紅。台積電 ADR(TSM-US) 下跌 3.11%；日月光 ADR(ASX-US) 下跌 2.25%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 3.05%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.18%。

法人認為，目前除了俄烏情勢的將使得國際股市仍將持續震盪外，另一方面，雖然 FED 會議記錄未如市場想像鷹派，但加速緊縮疑慮仍在，都將使氛圍更加觀望。

就台股來看，昨日短線急漲近百點、一度逼近前波高點 18338 點遇反壓拉回，加上俄烏風雲的變數、美股再度重挫等，今日恐再度面臨回測下檔支撐。