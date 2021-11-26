烏俄衝突在即 俄羅斯該賣了嗎？

烏克蘭國家情報局局長表示俄羅斯已經於邊境集結近 10 萬兵力，可能於明年一至二月進攻烏克蘭。對於烏克蘭與俄羅斯間衝突可能升溫，美國將再度提高對俄羅斯制裁的擔憂，俄羅斯股市與俄羅斯盧布雙雙下跌。「鉅亨買基金」認為俄羅斯只是想迫使烏克蘭減緩對於烏克蘭東部叛軍的攻勢，並將烏克蘭東部當成北約與俄羅斯間的緩衝地帶，演變至全面戰爭機率不高。且就算俄羅斯佔領烏克蘭東部，對於俄羅斯股市也只會有短暫影響，長期看好俄羅斯股市的理由並未因此改變。

1. 就算衝突真爆發，歐洲輕輕放下機率高

資料來源：statista，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/11/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。2021 年採上半年數據。

烏克蘭要與俄羅斯爆發全面戰爭，或是將其他國家也捲入的大規模戰爭，美國與歐洲是否全力支持或介入是關鍵。但從北約遲遲不能將烏克蘭納入其中來看，歐洲對烏克蘭的支持只停留在口頭程度，沒人願意為了烏克蘭，與俄羅斯爆發全面戰爭。而這也可從歐洲對於俄羅斯的能源依賴看出端倪，歐洲天然氣進口來自俄羅斯的比重從 2010 年的 35%，一路升高至目前的 47%。加上近幾年歐洲天然氣使用量回升，挪威與英國持續減少對於原油與天然氣的探勘金額，歐洲未來將更為依賴來自俄羅斯的能源供應。

2. 全球都有減碳壓力，增加俄羅斯手上籌碼

為了達成巴黎氣候協定的目標，全球都必須努力減少碳排放量。從今年歐洲與中國的缺電危機來看，要在減碳與電力供應穩定間取得平衡，不可能只依靠風力、水力與太陽能等不確定性較高的發電來源。能同時降低碳排放量又穩定發電的只剩下燃氣與核能，雖然英國、法國與日本等國都宣佈要增加核能投資，但核電廠興建並非短期可以完成，使用天然氣的燃氣電廠將繼續扮演重要角色。從下圖可看出，天然氣缺口較大的區域為亞洲跟歐洲（消耗量大於產量），俄羅斯則是天然氣供給最充裕的國家（產量遠高於消耗量）。當天然氣重要性升高時，俄羅斯手上籌碼就越多。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/11/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 俄羅斯強行吞併克里米亞，俄股也只短暫下跌

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 RTS 指數，資料日期: 2021/11/24。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

目前最極端情況會是俄羅斯比照克里米亞模式，烏克蘭東部自發舉行獨立公投並宣佈獨立，俄羅斯軍隊為保護烏克蘭東部人民安全，以保護為名、佔領為實，出兵佔領烏克蘭東部。從前次克里米亞危機經驗來看，從俄羅斯表態介入到佔領克里米亞期間，俄羅斯股市下跌 12.14%。但成功佔領後，就算國際社會不接受且制裁不斷，一個月與三個月後俄羅斯股市仍分別上漲 3.84% 與 19.7%，該危機對俄羅斯股市只帶來短暫的負面影響。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

武裝衝突可能帶來短期波動，俄羅斯股市長期看法依舊樂觀

我們認為最可能情境是武力威嚇烏克蘭政府軍退兵，次之是按照克里米亞模式佔領烏東，爆發全面戰爭的可能性極低。短期內消息可能為俄羅斯股市帶來股價波動，但受惠於高油價與天然氣價格，俄羅斯股市長期利多不變。

鉅亨精選基金

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