〈財報〉輝達獲利翻倍、財測亮眼 但沒讓投資人更驚豔 盤後震盪翻黑

輝達 (Nvidia) 周三 (16 日) 盤後公布財報，在資料中心需求帶動下，第 4 季獲利翻倍成長且營收創新高，對本季 (第 1 季) 營收預測也高於華爾街預期，但似乎沒讓投資人留下深刻印象，使上周剛宣布安謀 (ARM) 併購案告吹的輝達在盤後一度重挫逾 5%。

F2023 Q1(止於 4 月) 財測

營收：81 億美元，上下浮動 2% vs 72.9 億美元 (Refinitiv 分析師預期)

毛利率：65.2%(GAAP) 和 67%(Non-GAAP)，上下浮動 50 個基點

輝達表示，將在本季認列 13.6 億美元，反映 2 月 8 日宣布終止收購英國晶片商安謀 (ARM) 交易產生的費用。

執行長黃仁勳在聲明中說，輝達的運算平台需求格外強勁，「我們的各項業務將以強大的動能進入新的一年。輝達秋季技術大會 (GTC) 即將到來，我們將發表許多新產品、新應用，和運算方面的合作夥伴。」

在黃仁勳帶領下，輝達把遊戲顯卡轉化為利基事業，並成為美國市值最高晶片業者，但投資人對該公司抱持高度期待，即使上季業績刷新多項紀錄，股價仍挫跌。

輝達周三盤後一度重挫 5.3%，截稿前跌幅收斂，仍下跌 1.97%。該股稍早收漲不到 0.1%，報每股 265.11 美元，目前市值約 6600 億美元。

輝達市值不久前超車臉書母公司 Meta，成為美國第七大上市公司。該股過去 12 個月以來上漲 73%。優於費半和標普同期各為 10% 和 14% 的漲幅，那斯達克綜合指數同期更僅上漲不到 1%。

輝達和標普 500 股價走勢，來源: FactSet

F2022 Q4(1/30 止) 財報數據

營收：76.4 億美元 (年增 53%) vs 74.2 億美元 (FactSet 分析師預期)

淨利 (GAAP)：30 億美元 (年增 105%)

調整後 EPS：1.32 美元 vs 1.23 美元 (FactSet 分析師預期)

調整後毛利率：67%(年增 150 個基點) vs 67.1%(分析師預期)

Q4 各部門表現

遊戲：34.2 億美元 (年增 37%)

資料中心：32.6 億美元 (年增 71%，季增 11%) vs 31.8 億美元 (分析師預期)

專業視覺化：6.43 億美元 (年增 109%)

車用：1.25 億美元 (年減 14%)

F2022 全年財報關鍵數字

營收：269.1 億美元 (年增 61%)

調整後 EPS：4.44 美元 (年增 78%)

輝達第 4 季獲利翻倍成長，營收創新高，各項業務表現強勁，遊戲、資料中心、專業視覺化三個部門都改寫單季和全年營收新高。

財務長 Colette Kress 表示，季比和年比數據都顯示 GeForece 顯卡銷售增加，輝達 Ampere 架構產品的需求依然強勁，「GeForece 顯卡銷售比第 3 季成長，幫助抵銷我們在系統單晶片 (SOC) 產品方面的季比萎縮。」

華爾街看法

分析師在輝達財報發布前大多抱持樂觀看法，但 Wedbush 分析師 Matt Bryson 表示，輝達的高估值令人擔憂，對其投資建議評等保持為中立。

Citi 分析師 Atif Malik 預期，輝達的資料中心業務今年將保持強勁，因為目前 AI 和機器學習都還在發展初期階段。