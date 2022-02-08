Meta股價三天崩跌30% 市值遭波克夏和輝達接連超車

臉書母公司 Meta Platforms 公布上季財報迄今股價跌跌不休，周一 (7 日) 再度大跌逾 5%，最近三個交易日累計重挫約 30%，市值首次遭輝達 (Nvidia) 超車，拱手讓出第七大上市公司位置。

根據道瓊市場數據，Meta 原本是美國第六大上市公司，但先後被波克夏和輝達超前。

Meta(FB-US) 周一收黑 5.14% 至每股 224.91 美元，道瓊市場數據顯示，Meta 目前市值約 6122 億美元，自上周三收盤至今共蒸發 2670 億美元。

輝達 (NVDA-US) 同日收高 1.68%，報每股 247.28 美元，市值 6182 億美元，超車 Meta，排名在波克夏 (BRK.B-US) 之後，波克夏目前市值 7069.7 億美元。

Meta 最近面臨一連串業務挑戰，上周三盤後公布的獲利不如預期、用戶首次下滑，並預測營收成長將放緩，令市場大失所望，股價應聲崩跌，市值一夕暴跌 2000 億美元，包括 CNBC 財經主持人 Jim Cramer 在內的專家警告還不到買進時機。

Meta 正面臨與歐美之間的數據爭議。該公司在年報中警告，如果無法將用戶數據傳回美國使用，考慮把臉書和 Instagram 撤出歐洲，但曾參與起草數據保護法的歐洲議員周 Axel Voss 周一在推特上強硬回擊說：「Meta 不能再拿數據保護標準要脅歐盟，離開歐盟將是他們的損失」。

接著在美股盤後時段，身為矽谷創投大老的臉書早期投資人提爾 (Peter Thiel) 宣布退出 Meta 董事會。提爾從 2005 年就開始在臉書董事會任職至今，市場盛傳提爾請辭是為了協助川普的政治活動，避免與自己職務發生衝突。

研究高成長股的安特衛普大學博士研究員 Tristan De Blick 表示，Meta 是危險的「價值陷阱」(value trap)，即表現上估值低，但實際上仍昂貴，理由是該公司的每日活躍用戶 (DAU) 減少、平均每名用戶營收 (ARPU) 下滑，且元宇宙投入成本高昂。