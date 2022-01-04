圖森未來採用Nvidia晶片開發自駕卡車專用電腦

圖森未來 (TuSimple Holdings Inc) (TSP-US) 4 日表示，將採用 Nvidia (NVDA-US) 的車用晶片，為其商用自駕卡車設計並製造先進的自駕車用電腦，並作為感應器和車輛操作的動力來源。

這種車用電腦在汽車界泛稱為領域控制器 (domain controller)。Nvidia 將提供人工智慧的專業知識及其專為自駕功能設計的 Drive Orin 晶片。

這款由 Nvidia 晶片驅動的車用電腦將安裝在 TuSimple 與 Navistar 合作開發的自駕卡車上，目標是在 2024 年正式生產。

圖森未來 CEO 呂程在聲明中表示：「我們相信，這項決定可為加快新車上市提供顯著的競爭優勢。」

圖森未來將擁有這款車用電腦設計的使用權，並表示可能會與一家未具名的第三方製造商合作生產。

這種車用電腦在自駕車的發展中至關重要，汽車製造商用以整合鏡頭、雷達和雷射感應器，從而節省成本和空間，並允許遠距進行軟體更新。

其他晶片商如高通公司 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 的 Mobileye 和恩智浦 (NXP Semiconductors) (NXPI-US)，也為汽車業提供類似的車用電腦晶片。